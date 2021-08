Cristiano Ronaldo volta para o Manchester United

Cristiano Ronaldo, internacional português, vai voltar afinal para o Manchester United após dois dias de especulação sobre o seu futuro. O jogador abandona assim o clube italiano Juventus para voltar a instalar-se em Manchester onde começou a sua carreira fora de Portugal.

A poucos dias do fecho do mercado de transacções no futebol, Cristiano Ronaldo está de volta ao clube que o lançou internacionalmente, o Manchester United.

A transferência foi anunciada hoje à tarde pelos 'Red Devils', que conseguiram um acordo com a Juventus, estando agora os detalhes a serem acordados directamente com os representantes de Cristiano Ronaldo.

Nas temporadas que passou em Manchester, entre 2003 e 2009, o português marcou 118 golos em 292 jogos.

"Todos no clube estão ansiosos para receber Cristiano de volta a Manchester", pode ler-se no comunicado enviado às redações pelo clube britânico.

Nos últimos dias, muito se tinha falado do futuro do capitão da Selecção Portuguesa, e tudo indicava que poderia rumar a Manchester para representar o City, o grande rival do United.

No entanto segundo informações recolhidas, o treinador que lançou Cristiano Ronaldo no Manchester United, Sir Alex Ferguson, ligou directamente ao avançado português para convencê-lo a assinar pelos 'Red Devils' e não pelos 'Citizens'.

Sir Alex Ferguson não foi o único a se exprimir sobre esse assunto. Rio Ferdinand, antigo defesa inglês do Manchester United, também ligou a Cristiano Ronaldo.

Os 'Red Devils' entraram na corrida na quinta-feira à noite e a situação mudou completamente na sexta-feira.

O desfecho acabou por ser um acordo entre Cristiano Ronaldo e Manchester United, com um contrato de dois anos com um salário a rondar os 559 mil euros por semana.

Quanto à Juventus deverá receber cerca de 28 milhões de euros nesta transferência.

Recorde-se que durante três anos o avançado português venceu com a Juventus: dois campeonatos, duas Supertaças, e uma Taça de Itália. Cristiano Ronaldo apontou 101 golos em 134 jogos.

Nas redes sociais, CR7 deixou esta mensagem na despedida a Turim: "Hoje parto de um clube incrível, o maior da Itália e com certeza um dos maiores de toda a Europa. Eu dei o meu coração e alma pela Juventus e amarei para sempre a cidade de Turim até meus últimos dias. Os 'tiffosi bianconeri' sempre me respeitaram e tentei agradecer esse respeito lutando por eles em todos os jogos, em todas as épocas, em todas as competições. No final, todos podemos olhar para trás e perceber que conquistamos grandes coisas, não tudo o que queríamos, mas ainda assim, escrevemos uma bela história juntos", concluiu o internacional luso.

Uma curiosidade ainda nesta transferência surpresa: O site do Manchester United ficou inacessível minutos depois de o clube ter anunciado a contratação de Cristiano Ronaldo.

