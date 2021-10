Paris Saint-Germain e demais com olhos postos em oitavos-finais de C1

O arrgentino Lionel Messi, o brasileiro Neymar e o francês Kylian Mbappé, celebram a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Manchester City por dois a zero, na segunda jornada dos grupos da Liga dos Campeoes Europeus, no dia 28 de Setembro, em Paris no Parc des Princes. Na terceira jornada da C1 a 19 de Outubro de 2021, os parisienses sem Neymar, lesionado, vão tentar confirmar frente ao combativo RB Leipzig, para assegurar o seu apuramento para os oitavos-finais da prestigiosa Liga dos Campeões Europeus de futebol.

Na terceira jornada dos grupos da liga dos campeões europeus de futebol, o Paris Saint-Germain enfrenta o Leipzig com olhos postos nos oitavos-finais da competição. O Manchester City e Brugge da Bélgica, no mesmo grupo A vão tentar não perder o fio da meada se desejam manter ambições na competição. Por seu lado, o FC do Porto de Portugal acolhe em casa o Milan AC, que procura reluzir a sua estrela na liga da elite do futebol europeu.

No grupo A e a contar para a terceira jornada dos grupos, da liga dos campeões europeus, na terça-feira, dia 19 de Outubro de 2021 o Paris Saint-Germain, sem Neymar com dores nos aductores, mas com Messi, recebe no Parc des Princes, em Paris, o RB Leipzig.

Depois da sua vitória, por dois a zero sobre o Manchester City, os parisienses visam o apuramento para os oitavos-finais.Todavia eles deverão contar com um Leipzig enérgico e combativo, que provocou dores de cabeça ao PSG, na edição 2020 da C1.

Em Portugal e no grupo B, o FCPorto defronta, no Dragão, o Milan AC que vai tentar fazer brilhar a sua estrela na liga dos campeões europeus, depois de um período de eclipse que durou oito anos. Os portistas, terão, não obstante, uma palavra a dizer.

Sem terem pontuado até à data, Besiktas de Istanbul e o Sporting CP, enfrentam-se no estádio do primeiro a contar para o grupo C, com o objectivo de arrecadar os primeiros pontos na edição 2021/2022 da liga dos campeões europeus, que mantenham, tanto no seio dos turcos como no dos portugueses, a esperança de uma eventual qualificação para os oitavos-finais.

Os co-líderes do grupo C, o Ajax da Holanda e o Borussia de Dortmund (Alemanha), ambos com seis pontos, defrontam-se na perspectiva da obtenção do primeiro lugar, nesta fase da liga dos campeões europeus de futebol.

Também no cartaz d do dia 19 de Outubro de 2021, destacamos os encontros Shakhtar Donetsk-Real Madrid, Internazionale de Milão-Sheriff, e Atletico de Madrid,a contar respectivamente para os grupos D e B .

