Futebol: Karim Benzema culpado em caso de vídeo sexual

Karim Benzema, internacional gaulês, foi considerado culpado no âmbito de um processo onde foi acusado de chantagear o também jogador francês Mathieu Valbuena. Em causa, um vídeo de cariz sexual que terá sido roubado ao colega de equipa.

Karim Benzema foi considerado culpado por "cumplicidade e tentativa de chantagem" do colega de profissão. O juiz do Tribunal de Versalhes, na região de Paris, condenou-o a um ano de prisão com pena suspensa, uma vez que alegou que o avançado francês do Real Madrid não teve consciência do carácter criminal das suas acções.

Para além deste veredicto, Benzema será ainda obrigado a pagar uma multa no valor de 75 mil euros. Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass e Karim Zenati, os outros envolvidos neste caso, também foram condenados.

Recorde-se que o caso remonta a novembro de 2015. Na altura, Mathieu Valbuena foi chantagiado, via telefone, por alegados desconhecidos, que diziam estar na posse de um vídeo seu de cariz sexual.

Na altura, Mathieu Valbuena recorreu a um serviço para recuperar os dados do seu telemóvel e Axel Angot, que residia em Marselha, roubou essas informações, em junho do mesmo ano, e juntou-se aos seus cúmplices para o chantagear, alegando que tornaria públicas as imagens.

De modo a ter um intermediário, os três contactaram Karim Zenati, amigo de Karim Benzema para discutir todo o "processo" com Valbuena. A partir desse momento, o 'lesado' passou a acreditar que o colega de equipa estaria envolvido no caso.

Mathieu Valbuena acabou por apresentar uma queixa na polícia, após ter recebido a chamada telefónica, em que lhe era pedido dinheiro, cerca de 150 mil euros, em troca do seu silêncio.

Após a eclosão do escândalo, Karim Benzema explicou que tentou "ajudar" um amigo, sem pensar que poderia prejudicar o colega de equipa.

A repercussão da notícia foi de tal ordem grave que Karim Benzema chegou mesmo a ser afastado da selecção francesa durante 6 anos.

