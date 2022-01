Governo da Austrália cancela visto de Djokovic

O Governo da Austrália cancelou, pela segunda vez, o visto de Novak Djokovic, mas a justiça aceitou, esta manhã, suspender a deportação até que se conclua o processo judicial. O número um do ténis mundial tem nova audiência no domingo.

De acordo com o comunicado do ministro australiano da Imigração, a decisão de cancelar o visto foi tomada "por razões de saúde e ordem pública". Alex Hawke cancelou, esta sexta-feira, o visto do número um do ténis mundial, o sérvio Novak Djokovic, o que implica a sua deportação, mas, esta manhã, um juiz aceitou suspender essa expulsão até que o processo judicial esteja concluído. Uma nova audiência está marcada para domingo.

A confirmar-se a deportação, o jogador não deverá participar no torneio que começa na segunda-feira e pode ficar proibido de entrar na Austrália durante três anos. Djokovic esperava conquistar o seu 10.º título do Open da Austrália e atingir o recorde de 21 títulos de Grand Slam.

O tenista chegou à Austrália a 5 de Janeiro com uma isenção de vacinação por ter testado positivo à covid-19 a 16 de Dezembro, mas o visto foi cancelado pelas autoridades alfandegárias e o jogador ficou detido até 10 de Janeiro quando a decisão foi revertida por um juiz.

Em causa, “erros” já admitidos pelo jogador, nomeadamente na sua declaração para entrar na Austrália em que assumia não ter viajado 14 dias antes do voo para Melbourne, apesar de ter viajado da Sérvia para a Espanha nesse período.

Há, ainda, a violação das directrizes de isolamento face à covid-19 na Sérvia, onde deu uma entrevista ao jornal desportivo francês l’Equipe sabendo que testara positivo à covid-19 e onde manteve um encontro com jovens tenistas, apesar de ter justificado que apenas soube estar positivo no final do evento.

Na quinta-feira, na sua conta Instagram, Novak Djokovic escreveu que se vivem “tempos difíceis com uma pandemia mundial e, às vezes, esses erros acontecem”.

A Austrália, que tem eleições este ano, está a lutar contra um pico nos casos de covid-19, que passaram de menos de 2.000 por dia em Dezembro para cerca de 150.000 esta semana.

