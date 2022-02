CAN 2022: Euforia nas ruas de Dacar após vitória do Senegal

Festa em Dacar depois da conquista do CAN. 6 de Janeiro de 2022.

A conquista do Campeonato Africano das Nações pelo Senegal gerou um ambiente de euforia no país, nomeadamente na capital, Dacar. O Presidente Macky Sall decretou esta segunda-feira como feriado nacional e vai condecorar os jogadores.

A seleção nacional do Senegal conquistou, este domingo, o seu primeiro título continental do Campeonato Africano das Nações de Futebol no Estádio Olembe, em Yaoundé, nos Camarões.

O Senegal é Campeão de África desta 33ª edição do CAN, em que venceu a formação egípcia por 4-2 nos penaltis.

A RFI registou uma euforia total na capital senegalesa que está completamente colorida com bandeiras nacionais. O povo saiu às ruas de Dacar, assim como nas províncias, para celebrar a vitória histórica dos Leões do Senegal.

O ambiente é de festa, alegria, emoção, um autêntico carnaval nas avenidas e nos bairros da capital senegalesa.

O Presidente Macky Sall decretou esta segunda-feira como feriado nacional. O chefe de Estado vai ser o primeiro presidente senegalês a receber o troféu continental das mãos da equipa nacional do Senegal.

Os campeões da África regressam ao país esta segunda-feira e serão recebidos no aeroporto por Macky Sall. Esta terça-feira, os jogadores vão ser também condecorados pelo Presidente.

