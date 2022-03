Camarões, Marrocos, Gana, Tunísia e Senegal apuram-se para o Mundial do Qatar

Futebol

As cinco seleções africanas que vão participar no Mundial do Qatar já estão apuradas e há algumas surpresas como a ausência do Egipto de Carlos Queiroz ou da Argélia.

Publicidade Continuar a ler

Foi ao 124º minuto que os Camarões se qualificaram para o Mundial de Futebol do Qatar. Uma vitória face à Argélia arrancada pelo atacante Toko Ekambi, que joga no Lyon, num golo inesperado que acabou com as ilusões dos argelinos que jogavam em casa.

Já o jogo entre o Senegal e o Egipto, numa repetição da final da CAN onde o Senegal também saiu vencedor, terminou em penáltis, com o Egipto não só a perder nas quatro linhas, mas também a perder o seu seleccionador, com Carlos Queiroz a anunciar a sua demissão no final do jogo. Os egípcios alegam que o jogo foi perturbado por lasers apontados aos seus jogadores e vai levar este jogo aos tribunais.

O Gana foi o primeiro da noite a qualificar-se contra a Nigéria, com um empate a servir para chegar ao Mundial do Qatar. Esta é a quarta presença dos ganenses nesta competição internacional.

Marrocos goleou a República Democrática do Congo, com um resultado final de 4-1. Este foi um jogo tenso para os marroquinos, que no último encontro tinham cedido um empate em Quinxassa, fazendo com que a equipa provasse o seu valor e conseguisse o apuramento.

A Tunísia aguentou bem a pressão do Mali, que no início do jogo viu um golo anulado, conseguindo assim um empate 0-0 que leva os tunisinos até ao Qatar. É a sexta presença da Tunísia no Mundial de Futebol.

O Mundial do Qatar disputa-se entre 21 de novembro a 18 de dezembro, havendo já 26 equipas apuradas para esta competição internacional.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro