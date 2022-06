Casper Ruud - Marin Cilic nas meias-finais de Roland-Garros

Roland Garros

Caspar Ruud venceu ontem Holger Rune num duelo escandinavo e estreia-se nas meias-finais de Roland Garros.

O tenista norueguês Casper Ruud, número oito mundial, apurou-se pela primeira vez para as meias-finais de Roland Garros, ao derrotar o jovem dinamarquês Holger Rune em quatro sets, pelos parciais de 6-1, 4-6, 7-6 (7-2) e 6-3, num encontro que durou 3 horas e 15 minutos.

O número oito do mundo, Caspar Ruud, nunca tinha passado a terceira ronda no torneio parisiense e o melhor registo em Grand Slams foi os oitavos de final no Open da Austrália do ano passado, em 2021.

O jovem dinamarquês Holder Rune, de 19 anos, afastou Stefanos Tsitsipas nos oitavos-de-final, cedeu aos 3h15 do encontro. Ruud, número oito do mundo, junta-se ao croata Marin Cilic, na meia-final.

O número 23 mundial, Marin Cilic alcança assim o melhor resultado de sempre na terra batida parisiense, depois de ter chegado aos 'quartos' nas edições de 2017 e 2018, superou esta quarta-feira o sétimo da hierarquia ao fim de quatro horas e 10 minutos

O tenista croata Marin Cilic apurou-se para as meias-finais de Roland Garros, ao bater nos 'quartos' o russo Andrey Rublev pelos parciais de 5-7, 6-3, 6-4, 3-6 e 7-6 (10-2).

Meias-finais Iga Swiatek - Daria Kasatkina

Iga Swiatek regressa às "meias" ao afastar Jessica Pegula. A tenista polaca somou a 33.ª vitória consecutiva. Iga Swiatek, número um mundial, vai voltar a marcar presença nas meias-finais em Roland Garros, depois de ter vencido a tenista norte-americana Jessica Pegula, 11.ª jogadora mundial, em dois sets, 6-3 e 6-2, num encontro que durou 1h29.

A russa Daria Kasatkina alcança, pela primeira vez, as "meias" de um Grand Slam, depois de derrotar a compatriota Veronika Kudermetova nos quartos-de-final. Kasatkina está a competir com uma bandeira neutra no segundo Grand Slam da temporada, por causa da invasão da Rússia à Ucrânia, Daria Kasatkina, ainda não perdeu nenhum set em Paris e impôs-se à 29.ª jogadora mundial por 6-4 e 7-6 (7-5), em 2h08 de encontro.

