Rafael Nadal pela 14.ª na final de Roland Garros

Roland Garros

O espanhol Rafael Nadal está na final de Roland Garros depois do alemão 'Sascha' Zverev, número 6 mundial, ter desistido na meia-final desta sexta-feira. A final feminina de Roland Garros prevê-se intensa, a número 1 do mundo, Iga Swiatek vai enfrentar a jovem prodígio americana, Coco Gauff.

Rafael Nadal enfrentou o alemão Alexander Zverev, número 6 mundial. O tenista de 25 anos, campeão olímpico em Tóquio2020, desistiu do encontro no início do tie break do segundo set, depois de ter colocado mal o pé na terra batida e torceu o tornozelo direito

Passado uns minutos 'Sascha' Zverev regressou ao court, apoiado em muletas, e anunciou a desistência.

Rafael Nadal está, pela 14.ª vez na carreira, na final de Roland Garros. Aos 36 anos, o tenista maiorquino tem conseguido manter o estatuto de ‘rei da terra batida’ e tem este domingo uma oportunidade de reforçar o seu recorde de títulos do Grand Slam.

O croata Marin Cilic, número 23 mundial, e garantiu o melhor resultado de sempre em Roland Garros. Cilic acumula mais experiência em grandes palcos do que o norueguês Carsten Ruud, o adversário da meia-final, marcada para sexta-feira ao final da tarde.

Carsten Rudd, número 8 mundial, estreia-se numa meia-final de Roland Garros, nunca tinha passado da terceira fase.

Iga Swiatek - Coco Gauff

A polaca Iga Swiatek, número 1 do mundo, procura conquistar o título depois de ter afastado a russa Daria Kasatkina, 20.ª do mundo, em dois sets: (4-2, 6-1), em pouco mais de uma hora.

A vencedora do Grand Slam parisiense de em 2020, Iga Swiatek, somou a 34 vitórias consecutivas, enfrenta este sábado a norte-americana Coco Gauff, que derrotou a italiana Martina Trevisan.

Com apenas 18 anos, a tenista americana Coco Gauff garantiu a classificação para a final de Roland Garros, o melhor registo num Grand Slam, ao afastar a italiana Martina Trevisan em dois sets, com parciais de 6-, 6/1, durante 1hora e 28 minutos.

A tenista polaca, de 21 anos, venceu os cinco torneios em que participou esta temporada (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart e Roma). Na meia-final de ontem, conseguiu mais do dobro das bolas vencedoras de Daria Kasatkina, 22 contra 10 e cometeu quase metade dos erros não forçados 13 contra 24.

