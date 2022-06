Rafael Nadal vence pela 14.ª vez Roland-Garros e desafia as leis do tempo

Roland Garros

Ao derrotar o norueguês Casper Ruud, o espanhol conquistou a 14.ª vitória em Paris este domingo, e o 22.ª em Grand Slam.

Este domingo, Rafael Nadal conquistou a 14.ª vitória na terra batida em Paris (6-3, 6-3, 6-0), o 22.ª Grand Slam da carreira, superou os dois grandes rivais, Novak Djokovic e Roger Federer.

O desafio foi vertiginoso para o jovem norueguês, de 23 anos, que nunca se tinha aventurado a tais alturas, até então travado nas oitavas de final do Grand Slam. Casper Ruud enfrentou o ídolo desde os 6 anos de idade. "Hoje, pude ter uma ideia de como é enfrentá-lo na final", disse Casper Ruud ao espanhol no fim do encontro.

"O que está acontecer comigo este ano é completamente louco, é muito difícil descrever os sentimentos que sinto, vencer novamente aos 36 anos neste que é o corte mais importante da minha carreira, significa muito", afirmou Rafael Nadal ao receber a taça dos Mosqueteiros de nas mãos da lenda americana Billie Jean King.

Dentro de alguns anos, todos vão recordar este momento. Tudo o que fica deste duelo é um momento histórico. O espanhol permitiu-se conquistar um dos últimos recordes que lhe resistiram em Porte d'Auteuil: tornou-se o vencedor mais velho do torneio. Aos 36 anos e dois dias, o maiorquino continua a desafiar as leis da gravidade. E, mais ainda, as do tempo.

Ao longo de duas semanas, o pé anestesiado, como contou em conferência de imprensa, foi tema de debate, mas aguentou, depois de vários obstáculos.

Nunca Nadal foi tão desafiado na segunda semana de torneio sem poder respirar. Nas oitavas de final, levou cinco sets para derrotar o canadiano Félix Auger-Aliassime. Na final antes da hora, vingou-se no do sérvio Novak Djokovic, que o afastou nas meias-finais do ano passado.

Aos 36 anos, Rafael Nadal faz careta, mas continua de pé. Leccionado ainda consegue vencer o seu torneio favorito aqui em Paris, no Roland Garros.

