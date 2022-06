Futebol

Futebol: Costa Rica e Austrália completam lote de equipas que participam no Mundial 2022

A Costa Rica foi o último país a alcançar o apuramento para o Mundial. © AFP - KARIM JAAFAR

Texto por: Marco Martins 2 min

Já são conhecidas as 32 nações que vão participar no Mundial de 2022 que decorre no Catar de 21 de Novembro a 18 de Dezembro. Costa Rica e Austrália são os dois últimos países apurados para a competição.