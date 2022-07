Carlos do Canto Monteiro, ministro da Juventude e do Desporto no Cairo para final da CAN de andebol

Cabo Verde

Cabo Verde vai disputar hoje a final do Campeonato Africano das Nações de andebol após ter derrotado Marrocos (23-18) na meia-final no dia 16 de Julho 2022.

Publicidade Continuar a ler

Os cabo-verdianos vão desafiar o Egipto, país anfitrião da competição, na cidade do Cairo. O jogo está marcado para às 21 horas locais, 18h00 de Cabo Verde.

O ministro-adjunto do Primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos do Canto Monteiro já está na cidade do Cairo e prepara-se a apoiar a selecção num dia histórico para o desporto do no Cabo Verde.

As melhores imagens deste dia histórico para o andebol nacional Que dia, meus amigos, que dia!!!https://t.co/CkgM7GBO7s 📸 Confederação Africana de Andebol #CaboVerde #andebol pic.twitter.com/f1QpEdABYq — DTudo1Pouco (@dtudo1poucocv) July 16, 2022

“Estamos aqui em representação do governo, na cidade do Cairo onde Cabo verde fará história, participando na sua primeira final numa modalidade colectiva, neste caso o andebol.

O governo tem estado desde da primeira ao lado da selecção de andebol, como tem estado com as outras selecções. Na preparação deste campeonato da Africa, desde dos estágios em Março Abril e agora também criando as condições para que pudesse estar aqui nas melhores condições possíveis para participar neste campeonato da áfrica. E com um grande resultado, temos todo o país, toda a nação nas costas da nossa selecção nacional masculina de andebol, para tentar chegar ao título, sabendo que seremos muito competitivos e estaremos à altura do desafio e esperemos sair daqui com a vitória.”

Carlos do Canto Monteiro em declarações a Odair SANTOS

O dia de hoje é desde já considerado histórico para Cabo Verde, que tem a certeza de ganhar, no mínimo, a medalha de prata da CAN, o que nunca aconteceu em nenhuma modalidade desportiva colectiva para os Tubarões Azuis.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro