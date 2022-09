Roger Federer anuncia o fim da carreira

Roger Federer

"Conheço as capacidades e os limites do meu corpo, as mensagens que ele me enviou recentemente são claras", disse a lenda do ténis de 41 anos, que vai jogar pela última vez na Laver Cup, de 23 a 25 de Setembro.

Publicidade Continuar a ler

O tenista suíço Roger Federer anunciou esta quinta-feira, 15 de Setembro, o fim da carreira, depois de o termos visto durante, "vinte e quatro anos",a jogar. Roger Federer somou "mais de 1.500 jogos" nos campos de ténis de todo o mundo.

“A Laver Cup na próxima semana vai ser o meu último torneio de ATP ”, disse o jogador de 41 anos num comunicado partilhado no Twitter. A competição com equipas decorre de 23 a 25 de Setembro em Londres.

“Uma decisão agridoce”

O antigo número um do mundo, detentor de vinte títulos de Grand Slam, não joga em competições internacionais desde a eliminação nos quartos de final de Wimbledon, em 2021, devido a uma lesão no joelho. "Conheço as capacidades e os limites do meu corpo, as mensagens que ele me enviou recentemente são claras", escreveu o jogador para explicar a decisão.

"É uma decisão agridoce porque sentirei falta de tudo que o circuito me deu. Mas, ao mesmo tempo, há tantas coisas para comemorar”, acrescenta Roger Federer. No comunicado de imprensa de quatro páginas, Roger Federer envia longos agradecimentos aos seus fãs, familiares e equipa e diz que se considera "uma das pessoas mais sortudas do mundo" após 21 anos a competir em alto nível.

“Fui presenteado com um dom para jogar ténis e elevei-o a um nível que nunca poderia ter imaginado e por muito mais tempo do que pensei ser possível”, concluiu.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro