Roger Federer: O campeão da elegância

Roger Federer

O tenista suíço, Roger Federer, anunciou que se vai retirar dos courts no final deste mês, na prova Laver Cup. Ao longo de uma carreira de 25 anos, Roger Federer desafiou as leis da gravidade, transformou o ténis, criando uma elegância aérea que se sobrepõe ao cansaço físico e à competitividade.

Uma noite para digerir o anúncio do fim de carreira do tenista suíço Roger Federer não terá sido suficiente para aceitar a ideia desta pequena morte do gigante eterno. A condição física do suíço sobrepôs-se e ditou este rumo. Um anúncio esperado, mas difícil de gerir. O maestro de 41 anos vai jogar a última sinfonia na Laver Cup.

Apenas a recuperar o fôlego da ascensão de Carlos Alcaraz, que se tornou, esta semana, o mais jovem tenistas a ocupar o primeiro lugar do ranking mundial, o mais velho número um do mundo retira-se de cena.

Este anúncio marca o ano mais agitado da história do ténis: a saga de Novak Djokovic na Austrália, a ressurreição de Rafael Nadal, que voltou em força tanto em Melbourne como aqui em Paris, Serena Williams também anunciou a reforma no US Open, a coroação de Carlitos, desta vez é o fim de um mundo.

Um mundo cheio de leveza e de graça à qual novos ou velhos, jogadores ou espectadores, apaixonados da modalidade ou simplesmente amadores desta arte, acompanharam com arrepios e entusiasmo ao som de cada batida que saia da raquete de Roger Federer.

Um mundo onde três monumentos conseguiram somar 63 títulos de Grand Slam nas últimas 77 provas.

Independentemente do lugar que ocupa no ranking mundial, Roger Federer é para muitos o "maior tenista de todos os tempos", ocupando um lugar ao lado de Michael Jordan, Muhammad Ali, Michael Schumacher ou Péle.

Porque com 25 anos de carreira, o ténis vai continuar a correr lhe o sangue até ao último suspiro, mais do que ter construído um palmares prestigioso, um império financeiro ou a Laver Cup tão querida para ele: Federer conseguiu reinventar um desporto, com uma elegância aérea que se sobrepunha ao cansaço físico. Uma modalidade que só ele consegue praticar desta forma.

