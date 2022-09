Último jogo de Roger Federer em dupla com rival histórico Rafael Nadal

Roger Federer

O tenista suíço, Roger Federer, despediu-se do ténis na noite de sexta-feira para sábado, em Londres, num encontro internacional da Laver Cup. A dupla Roger Federer e Rafael Nadal inclinou-se perante a dupla Jack Sock e Frances Tiafoe (6-4, 6-7 [2], 9-11), na presença de 17.000 pessoas.

No momento em que Roger Federer posa a raquete, impossível de conter as lágrimas. O tenista suíço foi aclamado pelo público e celebrado pelos rivais. Aos 41 anos, Roger Federer pôs um ponto final numa "aventura excepcional".

Tempo ainda para um último tremor na tribuna para a família e para a esposa, Mirka: "Ela poderia ter-me travado há uns anos, mas apoiou me e acompanhou me, obrigada", declarou Federer.

Na despedida da lenda Suíça: um último volley vitorioso e a demonstração de uma esquerda a uma mão, que tantas vezes tocou o sublime.

Em 25 anos, Roger Federer venceu tudo: 20 títulos em Grand Slam, oito em Wimbledon. Questionado sobre o apoio e dedicação dos familiares, o tenista opta por esconder a emoção e responde: "Vamos mesmo ter de falar disso?", brincou.

O tenista suíço brindou-nos durante 25 anos com todos os ingredientes : a revelação perante o antigo ídolo Pete Sampras, em Wimbledon, uma dominação com um estilo que nunca foi igualado e uma rivalidade com Nadal, que trouxe uma ascensão do desporto e do ténis ao mais alto nível - quer seja na modalidade, como na oposição de estilos, mas também na capacidade em atrair novos adeptos.

O rival histórico Rafael Nadal foi parceiro neste último encontro, cedendo às emoções ao chorar com Roger Federer.“Foi tudo uma última vez. Não poderia estar mais feliz porque estar aqui a jogar com o Rafa e ter estes jogadores e todos à minha volta, estas lendas do ténis: Rod Lave, Stefan Edberg".

Para a história fica a imagem de uma rivalidade que marcou o ténis do século XXI. Roger Federer saiu do corte com a mão no peito, abraçado a esposa filhos e pais e a sua família do ténis.

