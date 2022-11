#Desporto

Mundial de Futebol arranca este domingo

Mundial 2022 arranca este domingo AFP - ALBERTO PIZZOLI

RFI

Este domingo, começa o Campeonato do Mundo de 2022 de futebol, no Qatar. A competição decorre até 18 de Dezembro e continuam as críticas relativamente ao desrespeito dos direitos humanos no país.