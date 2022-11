Futebol

Mundial-2022: Costa Rica acredita no apuramento após triunfo perante o Japão

Keysher Fuller, defesa costa-riquenho, apontou o único tento da Costa Rica frente ao Japão. © AFP - ADRIAN DENNIS

Texto por: Marco Martins 2 min

A Selecção Costa-Riquenha venceu por 1-0 o Japão num jogo a contar para o Grupo E do Campeonato do Mundo de futebol que decorre no Qatar.