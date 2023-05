João Sousa eliminado na primeira ronda das qualificações de Roland Garros

Roland Garros

O tenista português João Sousa foi eliminado esta segunda-feira, 22 de Maio, na primeira ronda da fase de qualificação de Roland Garros pelo argentino Santiago Rodríguez Taverna por 6-2, 3-6 e 7-6 (10-8).

Publicidade Continuar a ler

João Sousa reconheceu não ter jogado ao melhor nível frente ao jovem argentino, de 23 anos, que aproveitou os momentos importantes do encontro para ser mais agressivo. "O ténis é mesmo assim, no final ele conseguiu jogar melhor e acabou por vencer. Foi um encontro com um nível aceitável, obviamente não é um nível que eu quero. No entanto, foi o que consegui meter em campo e quase venci. Infelizmente não consegui vencer, tive muito perto de o fazer. Pelo que fiz merecia ter vencido, mas mérito dele porque conseguiu dar essa reviravolta e acabar por vencer", descreveu João Sousa no final do encontro.

O tenista português perdeu o primeiro parcial, e parecia encaminhado para o triunfo no terceiro set, chegou a ter um "match-point" no décimo jogo, antes de perder por 6-2, 3-6 e 7-6 (10-8) frente ao 243.º jogador ATP, em duas horas e 20 minutos. "Ele tinha a ambição de ganhar, tal como eu. O facto de ele ser mais jovem trouxe-lhe essa frescura física. Não que me considere mal fisicamente, mas notou-se que ele está bem fisicamente. Não acho que tenha sido pela forma física que tenha vencido. Foi mais agressivo nos momentos importantes do que eu e isso fez a diferença", explicou.

João Sousa não está preocupado por ter saído do top 250 mundial pela primeira vez desde 2011. "O ranking define aquilo que tenho vindo a fazer. Não tenho conseguido vencer encontros e, obviamente, o meu ranking vai descendo. Costumo dizer que o ranking é o espelho do nível que apresentamos e o meu nível neste momento é o ranking que tenho", concluiu.

Tenista português, João Sousa, na primeira ronda de qualificações do Roland Garros. © RFI/Lígia Anjos

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro