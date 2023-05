Roland Garros: "Consegui manter a confiança de que poderia dar a volta ao jogo"

Roland Garros

O português Frederico Ferreira Silva garantiu a passagem para a segunda volta das qualificações ao derrotar o italiano Lorenzo Giustino em três sets, 6-7 (6-8), 7-6 (7-5) e 6-1.

Arrancou esta segunda-feira, 22 de Maio, a fase de qualificações de Roland Garros. O português, número 225 do ranking ATP, salvou dois match points frente ao italiano Lorenzo Giustino, que ocupa a 248.º posição mundial, e passou para a fase seguinte.

"Foi um jogo em que não consegui entrar tão bem no primeiro set, talvez por estar um pouco mais nervoso por ser um torneio com uma importância especial e um peso diferente para nós", admitiu Frederico Ferreira Silva.

O número dois português conseguiu dar uma reviravolta no marcador, em duas horas e 54 minutos. "Consegui com bastante mérito dar a volta no segundo set e facilitar o terceiro set para conseguir esta boa vitória", contou o tenista português.

O número dois português mostrou-se satisfeito pela forma como conseguiu ir melhorando o seu nível ao longo do encontro, "apesar de ter perdido o primeiro set, no tie break, consegui voltar no segundo set e manter a confiança de que poderia dar a volta ao jogo. No segundo set também estive perto da derrota, mas felizmente consegui manter-me optimista de que as coisas poderiam mudar", recordou.

O tenista português esteve em dois momentos perto de perder o encontro. Nesses momentos "tentamos não pensar muito nas consequências, mas nem sempre é fácil. No momento em que estive perto da derrota, tentei manter-me o mais calmo possível, tentando acreditar que se puxasse pelo meu melhor nível conseguisse dar a volta ao resultado", lembrou.

Esta é a terceira vez que Frederico Ferreira Silva, de 28 anos, está na fase de qualificação de Roland Garros, "desde o início, sabia que tinha de fazer um óptimo jogo para poder ganhar este adversário, que já conhecia bastante bem, e consegui esperar pela minha oportunidade. Consegui manter-me o jogo e no final acabei por ser recompensado por isso".

"Neste momento vou tentar recuperar o melhor possível para preparar o jogo de quarta-feira, que vai ser um jogo bastante difícil", concluiu.

Tenista português, Frederico Ferreira Silva, na primeira ronda de qualificação do torneio Roland Garros. © RFI/Lígia Anjos

