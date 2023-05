Roland Garros: Frederico Silva confiante no acesso ao quadro principal

Roland Garros

Frederico Ferreira Silva (225.º) venceu o belga Zizou Bergs (131.º) por 6-3 e 6-3, em dois sets e apenas uma hora e 23 minutos. O tenista português passa para a terceira ronda das qualificações de Roland Garros. "Desta vez estou mais confiante do que há três anos de que posso fazer um bom jogo e passar para o quadro principal", reagiu Frederico Silva.

O português afastou o 21.º cabeça de série das qualificações e avança para última ronda do Roland Garros. "Em relação ao jogo da primeira ronda, este foi um jogo mais tranquilo. Consegui gerir melhor as minhas emoções ao longo do jogo", reagiu Frederido Silva, depois de afastar Zizou Bergs, de 23 anos.

"Entrámos os dois em busca do nosso nível. As condições de jogo estavam diferentes, estava mais frio, jogámos mais cedo e o campo estava um pouco mais lento. Demorámos a encontrar as sensações ideais para jogar. Felizmente, consegui encontrá-las mais rápido do que o meu adversário, consegui ir melhorando e estabilizando o meu nível ao longo do jogo - isso fez a diferença para que o resultado tenha sido mais tranquilo desta vez", descreveu.

O tenista português aproveitou muitas oportunidades para subir à rede. "Sempre que temos oportunidades contra jogadores do nível do Zizou temos que aproveitá-las. Temos de arriscar e ir em busca do ponto. Frente a adversários deste nível, não podemos ficar só à espera do erro deles, também temos de assumir a responsabilidade do ponto", sublinhou

Frederico Ferreira Silva explicou-nos que preparou este encontro de forma a ter um estilo de jogo mais agressivo, através do qual pudesse comandar os pontos, evitando de dar oportunidades a Zizou, para que o belga não ficasse por cima no ponto. "Consegui fazer várias vezes isso e felizmente deu resultado", sublinhou o 225.º no ranking mundial.

Questionado sobre a ausência de demonstração de emoções no campo, Frederico Silva diz trabalhar de forma a que as coisas não passem muito para fora. "Sou um jogador que tem as suas emoções, como todos os outros, mas talvez seja um pouco mais contido que os meus adversários. Tento que os erros que vá cometendo durante o jogo, os pontos menos bem jogados, me afectam o mínimo possível e tento focar-me no próximo ponto. Tenho tentado, ao máximo, vibrar neste torneio e celebrar as coisas que faço bem", destacou.

Frederico Ferreira enfrenta esta quinta-feira, 25 de Maio, o italiano Giulio Zeppieri (129.º) no acesso ao quadro principal do segundo Grand Slam da época. "Este vai ser mais um jogo difícil, conheço bem o Zeppieri, já jogámos uma vez. Sei que ele é um jogador bastante perigoso. É um jogador canhoto, o jogo vai ser diferente. Vou tentar ter a mesma abordagem mental, como tive hoje, tentar controlar as emoções. Vai ser uma ronda de acesso ao quadro principal, sem dúvida que vai ser um jogo com as emoções sempre à flor da pele. Mais do que o nível a que vamos conseguir jogar, quem controlar melhor as emoções vai ser quem acaba por ganhar o jogo", acredita.

Aos 28 anos, o tenista português participou num quadro principal de Grand Slam, no Australian Open 2021. Está pela segunda vez na ronda de acesso ao quadro em Paris. "O facto de não ser a primeira vez que estou numa situação destas, sem dúvida, que vai ajudar. Desta vez estou mais confiante do que há três anos de que posso fazer um bom jogo e passar ao quadro principal", acredita o tenista português.

Na ronda de acesso ao quadro principal, Frederico Ferreira Silva defronta o italiano e também esquerdino Giulio Zeppieri, que derrotou na segunda ronda o argentino Santiago Rodríguez Taverna, que afastou na segunda-feira João Sousa. "Há dois dias tínhamos dois portugueses na fase de qualificações. Estávamos os dois longe de nos juntarmos ao Nuno Borges. O João não teve sorte na primeira ronda, mas eu estou confiante que posso fazer mais um bom jogo, e se assim for que me posso juntar ao Nuno no quadro principal", concluiu.

Tenista português Frederico Silva (225.º) frente ao belga Zizou Bergs (131.º), 24 de Maio de 2023. © RFI/Lígia Anjos

