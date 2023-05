Frederico Silva eliminado na terceira ronda das qualificações

Roland Garros

O tenista português Frederico Silva foi esta quinta-feira, 25 de Maio, eliminado na terceira ronda da fase de qualificação de Roland Garros, em dois sets pelo italiano Giulio Zeppieri.

Publicidade Continuar a ler

O número 225.º do ranking mundial foi afastado na terra batida parisiense pelo 129.º da hierarquia e 12.º cabeça de série, com os parciais 6-4 e 6-1. No final do encontro, o número dois português do ténis mundial reconheceu que o adversário foi mais agressivo.

"O que correu pior foi ter jogado contra um adversário que fez um belíssimo jogo. Não que considere que tenha feito um mau jogo, acho que estive bem, especialmente no primeiro set e na grande parte do segundo set. Joguei bem, simplesmente o meu adversário encontrou melhores soluções nos momentos mais apertados do jogo. Conseguiu servir melhor, ser mais agressivo e acabou por ter mérito em ter resolvido o jogo desta forma. É sempre uma derrota complicada. É um jogo que queremos muito ganhar, como todos os outros, agora é tentar levantar a cabeça, retirar as coisas boas e tentar melhorar as coisas que poderiam ter sido melhores", descreveu Frederico Silva.

Questionado sobre o factor sorte dentro do campo, o tenista português reconhece que por vezes existe esse factor, mas que no ténis "a sorte vem por quem a procura mais". Giulio Zeppieri teve "talvez mais sorte que eu, mas porque arriscou mais, foi mais agressivo, procurou fazer mais coisas com o serviço. Hoje as coisas correram-lhe bem e há que dar o mérito", admitiu.

No quadro principal de singulares de Roland Garros conta com apenas um tenista português, Nuno Borges, 76.º classificado no ranking ATP. Na primeira ronda do quadro principal, o português vai enfrentar o norte-americano John Isner, que ocupa a 89.ª posição da tabela classificativa.

O sorteio de Roland-Garros 2023 decorreu esta quinta-feira. No quadro masculino, os grandes favoritos Carlos Alcaraz e Novak Djokovic encontram-se na mesma fase do sorteio, o que significa que se podem enfrentar nas meias-finais. Entre as senhoras, Iga Swiatek pode jogar contra Elena Rybakina.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro