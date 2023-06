França

Lionel Messi deixa o PSG rumo ao Inter de Miami, nos Estados Unidos

Paris – O craque argentino Lionel Messi acaba de anunciar que vai jogar no campeonato norte-americano, no Inter de Miami. O campeão do mundo deixa, assim, o PSG, da capital francesa, após duas temporadas com o campeão francês.O 7 vezes Bola de Ouro admite que poder estar mais tempo com a família poderá ter pesado na decisão.

Áudio 00:51

Lionel Messi deixa o PSG rumo ao Inter de Miami, o craque argentino tinha sido sancionado por uma viagem à Arábia Saudita. AP - Aurelien Morissard

Texto por: RFI