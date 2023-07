Neerlandesa Vollering vence Volta a França feminina

França/ciclismo

França – Demi Vollering dominou Volta a França feminina, enquanto a única africana em competição, Ashleigh Moolman, acabou em sexto lugar.

A neerlandesa Demi Vollering (SD Worx), de 26 anos, conquistou, este domingo, a Volta a França feminina em bicicleta, ao assegurar a liderança no contrarrelógio individual da 8.ª e derradeira etapa, em Pau, no sudoeste de França. Sucede, assim, à compatriota Annemiek van Vleuten (Movistar).

Demi Vollering alcançou o troféu vitória com o segundo lugar nos 22,6 quilómetros do crono, com o tempo de 29.25 minutos, mais 10 segundos do que a parceira de equipa e campeã da Europa da especialidade, a suíça Marlen Reusser.

Vollering concluiu as oito etapas do Tour com 3.03 minutos de vantagem sobre a belga Lotte Kopecky (SD Worx), terceira no contrarrelógio. Ashleigh Moolman, a única ciclista africana na prova, acabou em sexto lugar com o tempo de 5.21 minutos.

Depois de ter sido segunda no Tour de 2022 e na Vuelta de 2023, Vollering impediu a sétima vitória consecutiva numa grande Volta a Van Vleuten, campeã do mundo de fundo e vencedora de três grandes voltas em 2022.

