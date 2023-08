Desporto

Lusófonos com uma medalha de bronze nos Mundiais de Atletismo de Budapeste

O único medalhado dos países lusófonos nos Mundiais de Atletismo que decorreram até domingo em Budapeste foi o brasileiro Caio Bonfim, na modalidade de 20 km marcha, que conquistou uma medalha de bronze. A atleta portuguesa Auriol Dongmo não chegou ao pódio no arremesso do peso, ficando no quarto lugar.

Os Mundiais de Atletismo decorreram em Budapeste, na Hungria. AP - Robert Ghement

Muitos atletas conseguiram o seu passe para os Jogos Olímpicos de Paris nos Mundiais de Atletismo que decorreram nas últimas duas semanas em Budapeste, na Hungria. No entanto, os atletas lusófonos não se destacaram numa competição que foi dominada novamente pelos norte-americanos, com esta equipa a conseguir um total de 29 medalhas. A Jamaica conseguiu 12 e o Quénia levou 10 medalhas para casa. Para o Brasil foi a única medalha dos lusófonos, com Caio Bonfim a conquistar a medalha de bronze na prova de 20km da marcha. Outro brasileiro, Alison dos Santos, acabou em quinto nos 400 metros barreiras. Já a portuguesa Auriol Dongmo, campeã mundial de pista coberta teve mesmo a terceiro melhor marca no lançamento do peso, mas acabou por ficar em quarto lugar por critérios de desempate. Os restantes países lusófonos levaram um atleta a Budapeste. De Angola partiu o jovem velocista de 200 metros, Marcos dos Santos, com 19 anos, mas que não foi além das qualificações. A Guiné-Bissau teve nos 100 metros o seu representante, Seco Camara, que também ficou pelas qualificações. São Tomé e Príncipe levou uma atleta, Gorete Semedo, para os 200 metros, que não se conseguiu classificar. Já a participação de Moçambique foi nos 100 metros, com Onísio Pereira a ficar-se pelas qualificações. O atleta de Cabo Verde foi Samuel Freire que competiu nos 5.000 metros, não se conseguindo classificar. O calor perturbou a participação de todos os atletas, com os termómetros a atingirem temperaturas que tornaram impossíveis a realização de algumas provas e obrigado ao adiamento de muitas delas, mexendo com o calendário oficial destes mundiais.