Futebol

Tribunal Administrativo do Desporto espanhol julga hoje beijo de Luis Rubiales

O Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha antecipou para hoje a apreciação do beijo do presidente da federação Luis Rubiales à jogadora Jenni Hermoso após o triunfo das espanholas no Mundial de Futebol Feminino, em Sidney, na Austrália. A ministra das Finanças espanhola disse que o Governo vai fazer tudo para que Rubiales não volte a dirigir o futebol no país.

Luis Rubiales vai ser julgado hoje em Espanha. AFP

Por: RFI

Publicidade Continuar a ler O beijo do presidente da federação Luis Rubiales à jogadora Jenni Hermoso após o triunfo das espanholas no Mundial de Futebol Feminino vai ser julgado hoje pelo Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha. A polémica à volta do gesto do dirigente, que continua a fazer manchetes em todo o Mundo, levou mesmo esta instituição a antecipar a reunião sobre este caso de quinta-feira para hoje, esperando-se assim uma decisão final sobre o futuro da Federação de Futebol espanhola. Por enquanto, Luis Rubiales continua a dizer que o beijo foi consentido, enquanto que Jenni Hermoso disse ter-se sentido "vulnerável e vítima de uma agressão". A FIFA já suspendeu temporariamente, por 90 dias, Luis Rubiales, mas cabe às autoridades de desporto nacionais avaliarem se este acontecimento tem ou não o peso de uma infracção grave que leve à remoção de Rubiales da Federação. Para a ministra das Finanças, María Jesús Montero, que se exprimiu nas redes sociais do partido PSOE, Rubiales não deve voltar a ter nada a ver com o desporto em Espanha. "Creio que este fim de semana assistimos a um debate público importante sobnre os direitos das mulheres. O senhor Rubiales não pode voltar a dirigir o futebol neste país, uma pessoa que mente, que se gaba de não ter percebido nada da luta pela igualdade numa área tão importante como desporto, não pode ter nas suas mãos a direcção do futebol neste país. Queremos voltar a desejar os parabéns à nossa equipa, elas são as vencedoras deste Mundial", disse a ministra. Entretanto, a presidente da Liga Feminina, Beatriz Álvarez, pede a demissão de todos os apoiantes que aplaudiram e apoiaram o discurso de Luis Rubiales na sexta-feira, quando este disse não ter cometido qualquer erro ao cumprimentar a jogadora Jenni Hermoso. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe toda a actualidade internacional fazendo download da aplicação RFI