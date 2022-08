Eleições gerais/Angola

Angola: denúncia de 2 milhões de eleitores mortos nos cadernos eleitorais

Lucas Quilundo, porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral de Angola. © Neidy Ribeiro RFI

Texto por: RFI 2 min

Um grupo de cidadãos angolanos, a residir no pais e na diáspora, entregou ontem, no Tribunal Constitucional, uma petição pública onde pede a regularização dos cadernos eleitorais. Laura Macedo, uma das signatárias da petição, explica que em causa está a expurgação do ficheiro integrado de cidadãos maiores, onde constariam cerca de 2 milhões de eleitores mortos.