Angolanos satisfeitos em Paris por poderem votar pela primeira vez nas eleições

Eleições Gerais Angola 2022

A diáspora angolana acorreu esta manhã à Embaixada de Angola em Paris para votarem vindos de várias cidades gaulesas e com esperança que estas eleições sejam "livres e transparentes".

Publicidade Continuar a ler

Logo pela manhã, dezenas de angolanos acorreram à Assembleia de Voto 13227 no número 19 da Avenida Foch, uma das mais prestigiadas ruas da capital francesa, para votar na Embaixada de Angola.

Esta é a primeira vez que a diáspora angolana pode votar e o sentimento é de felicidade, com muitos a percorrerem vários quilómetros para cumprir o seu direito cívico, como explicou Francisco, que vive há 11 anos em Paris.

"As pessoas estão satisfeitas, muito satisfeitas [de poderem votar]. Muitos vêm de longe, tudo está centralizado em Paris e França é grande, mas as pessoas fazem um grande esforço para virem a Paris e cumprirem o seu dever. Muitas pessoas vêm de Pau, de Estrasburgo, de Lille ou da Normandia", disse Francisco.

É o caso de Joaquim, que veio do Puy du Dome, uma região a 500 quilometros de Paris. Chegado logo pela manhã à capital, este angolano instalado há mais de 20 anos em França, declara que votou pela alternância.

"Todo o mundo, os jovens apelam a uma alternância. Visto que nós vivemos aqui an Europa e temos a vida estável em comparação com o pessoal que está lá, eu vim fazer a minha parte. Agora cabe que as eleições sejam livres e transparentes", declarou Joaquim.

À RFI muitos eleitores angolanos em França mostraram preocupação pelo resultado das eleições e o regresso da guerra, esperando que a paz saia triunfante deste escrutínio.

As urnas em Paris estão abertas até às 18:00 em Paris com mais de 2.000 angolanos inscritos para votar.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro