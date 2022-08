Eleições Gerais Angola 2022

Principais candidatos já votaram nas eleições angolanas

João Lourenço e Adalberto Costa Junior votaram esta manhã em Luanda. © PAULO NOVAIS/AMPE ROGERIO

Texto por: RFI 1 min

A votação nas eleições gerais de Angola continuam a decorrer com os líderes da UNITA, Adalberto costa Junior, e com o líder do MPLA e Presidente em funções, João Lourenço, a já terem votado esta manhã em Luanda.