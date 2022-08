Urnas encerram com angolanos a pedirem melhores condições de vida

Eleições Gerais Angola 2022

As urnas encerraram em Angola com a população a pedir mudança e melhores condições de vida.

Mudança e melhores condições de vida é o que pedem os angolanos que este quarta-feira foram às urnas, com nota de alguns incidentes eleitorais em diferentes pontos do país. Os resultados devem ser conhecidos nos próximos dias.

A RFI acompanhou as últimas horas de voto na Escola do ensino primário 1206, na Ingombota, em frente ao governo provincial. Aqui ainda há pessoas a votar, porém a presidente da mesa Angelina Tomozo indiocu que a participação é menor do que aquela que foi registada em 2017.

Nas ruas, há um entusiasmo médio. Nos relatos à RFI, alguns eleitores como Nilda de 32 anos disseram que votar é um dever.

"Vim fazer o meu dever cívico como cidadã em votar e escolher o meu futuro Presidente da República. [Espero] Mudança, condições de vida, desenvolvimento, emprego", disse Nilda.

Já Heidy, de 24 anos, afirmou também que depois desta eleição espera a mudança

"Vim apostar na mudança. Queremos um novo governo para dar uma nova vida aos cidadãos angolanos. Trabalho, escola, saúde, muitas coisas", indicou Heidy.

A Comissão Nacional Eleitoral deu um conferência de imprensa onde anunciou que estava autorizada a votação com o bilhete de identidade caducado ou com uma cópia de solicitação de novo documento. A CNE voltou a repetir que o processo está a decorrer "com normalidade".

Porém estão a ser feitas algumas denúncias de detenções. O movimento cívico "Mudei" referiu que jovens inquiridores foram detidos nos municípios do Bengo, Songo, província do Zaire e no Huambo. Os jovens inquiridores foram detidos sob pretexto das autoridades não terem conhecimento das suas actividades. O Movimento Cívico Mudei, milita em defesa do voto justo e da verdade eleitoral.

Ha ainda vários jovens que integram o movimento "Votou e Sentou", lançado pela UNITA, que estão acompanhar o processo de votação, apesar de a Comissão Nacional Eleitoral ter proibido este movimento, argumentando que este movimento poderia trazer instabilidade ao processo eleitoral.

As urnas fecham agora às 17 horas locais, porém quem estiver na fila poderá exercer o seu direito ao voto. Os resultados destas quintas eleições gerais devem ser anunciados nos próximos dias.

