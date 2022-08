Eleições gerais de Angola 2022

Angola: oposição contesta resultados, MPLA reafirma maioria absoluta

Após o anuncio da Comissão Nacional Eleitoral de Angola (CNE), que confirmou nesta quinta-feira à noite (25) a vitória do MPLA nas eleições gerais pela sexta vez consecutiva, começam a chegar as reacções dos partidos políticos. © Photos AFP/Montage RFI

Texto por: RFI 2 min

O anúncio da Comissão Nacional Eleitoral de Angola (CNE) confirmou nesta quinta-feira à noite (25) a vitória do MPLA nas eleições gerais pela quinta vez consecutiva, mas desta feita com a margem mais reduzida de sempre. Num contexto de ampla contestação, começam a chegar as reacções dos partidos políticos.