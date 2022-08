MPLA promete "honras devidas" a José Eduardo dos Santos

#Eleições gerais em Angola

O porta-voz do MPLA, Rui Falcão, garantiu, esta sexta-feira, que o antigo Presidente, José Eduardo dos Santos, vai ter "as honras devidas" no funeral de Estado deste domingo. Sobre a manifestação que está a ser preparada nas redes sociais para protestar contra os resultados provisórios das eleições gerais, Rui Falcão disse que "a UNITA é que tem de explicar quais são os objectivos da sua manifestação".

Este fim-de-semana será marcado pelas exéquias fúnebres oficiais do ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, depois de um processo judicial que opôs a viúva e o governo a parte da família.

“O Presidente José Eduardo foi durante muitos anos Presidente da República, por isso mesmo, tem estatuto próprio e, no quadro desse estatuto, merecerá as honras devidas”, declarou o porta-voz do MPLA, Rui Falcão, à saída de uma reunião do partido para uma primeira leitura das resultados provisórios das eleições.

As cerimónias fúnebres são este domingo, 28 de Agosto, em Luanda. Questionado sobre a manifestação que está a ser organizada nas redes sociais para protestar contra os resultados provisórios das eleições gerais e que coincide com a chegada de comitivas oficiais para assistir ao funeral, Rui Falcão disse que "a UNITA é que tem de explicar quais são os objectivos da sua manifestação".

Relativamente aos resultados anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), esta quinta-feira à noite - quando estavam escrutinadas 97,03% das mesas de voto e que dão a vitória ao MPLA com 51,07%, seguido da UNITA com 44,05% dos votos - Rui Falcão disse que João Lourenço só se vai pronunciar depois da divulgação dos resultados definitivos.

Quanto à perda da maioria qualificada do MPLA (que lhe permitia aprovar isoladamente alterações constitucionais) para maioria absoluta, o porta-voz do partido admitiu que é da responsabilidade do próprio MPLA. O partido passa de 150 para 124 deputados no Parlamento, enquanto a UNITA fica com 90 assentos parlamentares. O MPLA perdeu um milhão de eleitores desde 2017. “Quem nos prejudicou foi o nosso próprio partido. Temos a noção que a abstenção nos prejudicou”, afirmou Rui Falcão.

