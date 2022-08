Adalberto Costa Junior não aceita derrota e propõe criação de comissão internacional

Eleições Gerais Angola 2022

O presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, discursa durante o lançamento da pré-campanha eleitoral da UNITA, no município do Cazenga, em Luanda, 21 de maio de 2022. líder da UNITA apelou hoje à juventude o voto na alternância, pedindo “para não se deixarem enganar” pelo partido no poder há 46 anos. AMPE ROGÉRIO/LUSA

O líder da UNITA falou ontem ao final da tarde e não reconheceu a vitória do MPLA, pedindo calma aos angolanos. Adalberto Costa Junior propôs a criação de uma missão internacional para comparar as actas das eleições gerais, dizendo possuir informação de muitas discrepâncias nos resultados provisórios apresentados pela Comissão Nacional de Eleições.

“A direcção nacional da UNITA desafia a CNE a, em nome da verdade, aceitar a estruturação de uma comissão com participação internacional para ser feita a comparação das atas síntese em posse da CNE com as atas síntese em posse dos partidos políticos”, afirmou Adalberto Costa Júnior perante fortes aplausos dos apoiantes presentes na conferência de imprensa em Luanda acompanhada pela correspondente da RFI a Luanda, Gaelle Laleix.

O líder da UNITA veio reforçar a recusa do partido em aceitar a derrota nas eleições gerais de quarta-feira, apresentando elementos que segundo o entendimento deste partido podem representar fraude eleitoral como discrepâncias entre as actas síntese entregues às forças políticas e os resultados declarados até agora pela Comissão Nacional de Eleições.

Algumas das situações apresentadas por Costa Júnio prendem-se com o voto na UNITA em Luanda. A contagem oficial, segundo a UNITA, dá menos 187 mil votos do que as actas, o que significaria mais um mandato na capital angolana. Também no Moxico e no Cuanza-Sul há situações que incomodam o partido, já que "ainda se vota no Moxico" e no Cuanza-Sul terão sido atribuídos mais 78 mil votos ao MPLA de forma "abusiva e ilegal".

Apesar destas considerações, Adalberto Costa Júnior, pediu aos apoiantes da UNITA que se mantenham calmos.

“Apelamos a todas as angolanas e todos os angolanos a manterem-se calmos, serenos e confiantes na direção da UNITA, na esperança de que, pela força do vosso voto, concretizemos a tão almejada alternância”, disse.

