Angola: Clima tenso na capital em dia de cortejo fúnebre do antigo Presidente

Os resultados provisórios que ditaram a vitória do MPLA continuam a provocar debates em Angola, com apoiantes do líder da oposição a desdobram-se em protestos de rua, para exigir a recontagem dos votos de 24 de Agosto.

Adalberto Costa Júnior já rejeitou os resultados e apela à calma ao seu eleitorado.

As eleições da passada quarta-feira continuam a ser motivo de conversa na capital angolana, por conta dos resultados provisórios que dão vantagem ao Movimento Popular de Libertação de Angola, partido no poder em Angola.

Dados da Comissão Nacional Eleitoral revelam que os “camaradas” venceram as eleições com 51% dos votos, mas a oposição rejeita e exige recontagem dos votos.

O activista Dito Dali diz que os jovens não acreditam que o MPLA ganhou as eleições gerais de 24 de Agosto, por isso, avançam com uma vaga manifestações espontâneas, para pressionar a divulgação de resultados reais.

“Há manifestações espontâneas por todo que é canto do país. Acontece em Cabinda, Lobito, então, são manifestações que vão acontecendo deforma isoladas, cujo objectivo é pressionar o regime que publique os resultados reais sobre as eleições ocorridas no dia 24 de Agosto”, frisou o activista Benedito Jeremias, também conhecido por “Dito Dali”.

Pedro Teka, um outro activista, confirma que este sábado estava agendado uma manifestação em Luanda, mas não aconteceu devido à presença da polícia nas imediações do cemitério da Santa Ana, local indicado para concentração dos jovens.

“Por questões de segurança algumas coisas aconteceram e nós éramos aqui nos arredores, mas a polícia não está a deixar. Infelizmente não podemos avançar”, desabafou o jovem.

Entretanto, o director de operações da polícia nacional, Orlando Bernardo, comunicou o encerramento das principias avenidas da capital angolana, para dar lugar ao cortejo fúnebre do antigo Presidente José Eduardo dos Santos, falecido a 8 de Julho, numa clínica espanhola, por doença.

“Devido à realização do funeral de estado do malogrado Presidente José Eduardo dos Santos, nalgumas artérias da cidade vão estar interditas o trânsito deforma a permitir que as actividades ligadas ao funeral decorram sem qualquer percalço", disse o oficial superior da polícia nacional.

A Comissão Nacional Eleitoral escrutinou 97,3% dos votos, distribuindo 51,07% MPLA, a UNITA com 44,05%, o PRS 1,13%, a FNLA com 1,05%, o PHA com 1,01% e a CASA-CE com 0.75%.

Ouça aqui a correspondência de Francisco Paulo, correspondente em Luanda.

Correspondência de Francisco Paulo, 27/08/2022

