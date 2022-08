Comissários contestam resultados provisórios e CNE diz não ter recebido qualquer queixa

Eleições Gerais Angola 2022

Em Angola, quatro comissários nacionais da Comissão Nacional Eleitoral ou CNE queixaram-se na noite de sábado de “aproveitamento político” da acta com os resultados provisórios da votação e restrições no centro de apuramento, admitindo não assinar a acta final.

A CNE é composta por 17 membros, um magistrado judicial, que a preside, e dezasseis cidadãos designados pela Assembleia Nacional. A comissária Maria Pascoal é um destes cidadãos e denunciou a situação do apuramento dos resultados em conferência de imprensa.

“Demarcamo-nos de todos os atos que visam subverter o direito e a lei e que comprometem a seriedade do processo eleitoral e colocam em risco a vontade soberana dos eleitores com os quais a CNE devia estar comprometida a prestar um melhor serviço nestas eleições”, disse Maria Pascoal, comissária da CNE.

Já o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola, Lucas Quilundo, disse hoje não ter recebido reclamações de nenhuma formação política no âmbito do apuramento dos resultados, sublinhando que as que chegarem serão apreciadas.

“A CNE não recebeu reclamações de qualquer concorrente e, caso cheguem, como normal, a CNE tem o dever legal de as apreciar e decidir nos termos da lei. Reiteramos que a CNE não tem reclamação oficial de nenhuma formação política”, disse Lucas Quilundo no final de uma reunião plenária extraordinária sobre o apuramento dos resultados finais das eleições.

Lucas Quilundo referiu ainda que é possível em função da magnitude do número de votos reclamados possam ocorrer "algumas alterações" aos resultados provisórios entretanto anunciados que dão a vitória do MPLA com 51,07 dos votos apurados até ao momento. Faltam ainda apurar 3% dos votos.

