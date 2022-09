Angola: TC confirma recursos, mas desmente pedido de anulação do sufrágio

Angola/Eleições Gerais

O Tribunal Constitucional de Angola confirma a recepção dos recursos eleitorais da UNITA e da CASA-CE, mas sublinha que nenhum deles faz referência em termos de pedidos formulados à anulação das eleições gerais de 24 de Agosto.

Em Angola, ontem ao final do dia, o Tribunal Constitucional confirmou a recepção dos recursos eleitorais por parte de dois partidos da oposição, a UNITA e a CASA-CE.

Em declarações aos jornalistas, Aida Gonçalves, porta-voz do tribunal, confirma que “O tribunal recepcionou [no final da tarde de quinta-feira] duas reclamações, dois requerimentos que dão início ao contencioso eleitoral, um da UNITA e outro da coligação CASA-CE”.

Aida Gonçalves, porta-voz do Tribunal Constitucional

Por seu lado, ao contrário do que tinha vindo a ser veiculado, o director do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional, Mauro Alexandre, sublinhou que dos processos que deram entrada, nenhum deles faz referência em termos de pedidos formulados à anulação de eleições gerais de 24 de Agosto.

Mauro Alexandre, director do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional

De relembrar que na segunda-feira, a Comissão Nacional Eleitoral angolana anunciou os resultados finais que deram a vitória, com maioria absoluta, ao MPLA com 51,17% dos votos, seguido da UNITA com 43,95%. Um resultado contestado pelo maior partido da oposição em Angola, que na quinta-feira deu entrada de um contencioso eleitoral junto do Tribunal Constitucional denunciando "várias irregularidades” no processo.

