Tribunal Constitucional negou provimento a recurso da UNITA

Apoiante da UNITA. AFP - JOHN WESSELS

O Tribunal Constitucional, nas vestes de Tribunal Eleitoral, negou provimento à Providência Cautelar não especificada intentada pelo partido Unita, no qual o partido do galo negro solicitava que se declarasse a ineficácia da acta de apuramento dos resultados definitivos das eleições gerais de 24 de Agosto,de acordo com um Acórdão publicado em Luanda.