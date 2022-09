Príncipe Andrew lembra "compaixão" da mãe na véspera do seu funeral

Reino Unido

O príncipe Andrew, segundo filho da rainha Isabel II, divulgou hoje uma carta em que exprimiu o amor pela sua mãe, uma demonstração pública de carinho após a sua associação com o milionário Jeffrey Epstein o ter envolvido em suspeita de abuso de menores. A Londres começam a chegar hoje os líderes que vão participar no funeral da rainha que se realiza já amanhã.

"Mummy, mãe, sua majestade, três em um", é assim que começa a missiva de homenagem do príncipe Andrew à sua mãe, a rainha Isabel II. O segundo filho da monarca britânica dá conta do amor que ela tinha por si, da sua compaixão, confiança e cuidados, referindo que a sua sabedoria "era infinita".

Esta é uma das primeiras manifestações públicas que o príncipe Andrew, conhecido como o filho preferido da rainha, faz após a morte da sua mãe, no dia 8 de Setembro. O alegado envolvimento de Andrew com o amigo Jeffrey Epstein, que se suicidou antes de ser julgado por ter organizado uma rede de tráfico de menores para homens ricos, afastou-o da primeira linha da monarquia, impedindo-o mesmo, nos primeiros dias de luto pela mãe, de utilizar a farda militar.

Andrew é o segundo filho da monarca britânica, foi casado com Sarah Ferguson de quem se divorciou, mas com quem continua a partilhar casa e é pai de Beatrice e Eugenie. Este fim de semana, todos os netos da rainha prestaram-lhe homenagem em Westminster Hall, rodeando o seu caixão.

Em Londres, a fila para prestar a última homenagem à monarca que faleceu aos 96 anos continua, com cerca de 13 horas de espera e milhares de britânicos a precipitarem-se para conseguirem ainda despedir-se, com o período de câmara ardente a terminar na madrugada de segunda-feira às 06:30 da manhã.

O funeral da rainha também já começou a trazer ao país vários lideres internacionais, como o Presidente norte-americano, Joe Biden, ou o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que já se encontram em solo britânico. Também Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá e onde rainha Isabel II também era rainha, já está em Londres tendo mantido um encontro com a sua homóloga Liz Truss.

Segunda-feira é feriado no Reino Unido e as ruas de Londres vão encher-se com cerca de um milhão de pessoas no último adeus à rainha, com o funeral a realizar-se na Abadia de Westminister e um cortejo que a vai levar até ao Arco de Wellington, antes do caixão partir definitivamente para o Castelo de Windor, onde a rainha será enterrada.

