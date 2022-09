Último dia de campanha eleitoral em São Tomé e Príncipe

#São Tomé e Príncipe

Esta sexta-feira, 23 de Setembro, é o último dia da campanha para as eleições legislativas, regional e autárquicas deste domingo em São Tomé e Príncipe.

O processo eleitoral conta com várias missões de observação, nomeadamente da União Europeia (pela primeira vez e com 42 observadores) e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (com 21 observadores).

A chefe dos observadores europeus, Maria Manuel Leitão Marques, disse à RFI que “o processo eleitoral tem decorrido de forma calma, sem incidentes”, mas “com participação desigual dos vários partidos”. A eurodeputada portuguesa disse esperar “que não haja compra de consciências”, prometeu que a missão vai estar atenta a qualquer queixa de fraude e admitiu que a não realização de recenseamento eleitoral deverá constar no relatório final porque “é um problema naturalmente grave” quando há “pessoas que poderiam votar e não vão votar”. Maria Manuel Leitão Marques disse, ainda, que a missão de observação eleitoral europeia “é um reconhecimento do que em termos democráticos se tem passado em São Tomé”.

Quanto à CPLP, o líder da missão de observação eleitoral, Rafael Vidal, disse não temer incidentes semelhantes aos ocorridos na sequência das legislativas de 2018 e falou em “serenidade” e “organização” no processo.

O analista político Celsio Junqueira descreveu a campanha como “morna” e sem o ‘élan’ de outros tempos”. “Tal como a população, em geral, tem dito que a campanha está morna, ela, de facto, não tem tido o ‘élan’ de outros tempos. Talvez estejamos a pagar as consequências do período de pandemia. Não há grandes comícios, não têm vindo cantores estrangeiros que costumavam actuar nas campanhas. As campanhas normalmente eram um festival mesmo. Desta vez, as campanhas estão muito mornas, tem havido pouca movimentação, tem havido mais passeatas - que é uma coisa que se começou a fazer devido ao período da pandemia de Covid”, afirmou.

Os são-tomenses preparam-se para este domingo, entre cepticismo e determinação.

Vox Pop

Dez partidos e uma coligação concorrem às eleições legislativas de São Tomé e Príncipe: Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe / Partido Social Democrata (MLSTP/PSD), Acção Democrática Independente (ADI), Basta, Movimento Democrático Força da Mudança/União Liberal (MDFM/UL), União para a Democracia e Desenvolvimento (UDD), Cidadãos Independentes para o Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe (CID-STP), Movimento Unido para o Desenvolvimento Amplo de São Tomé e Príncipe (Muda-STP), Partido Novo, Movimento Social Democrata/Partido Verde de São Tomé e Príncipe (MSD-PVSTP), Partido de Todos os Santomenses (PTOS) e a coligação Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista/Partido da Unidade Nacional (MCI/PS-PUN).

Os são-tomenses são chamados a eleger 55 deputados à Assembleia Nacional, incluindo dois na diáspora que, pela primeira vez, serão eleitos pelos círculos eleitorais da Europa e da África.

Ao longo da campanha eleitoral, a RFI publicou entrevistas com os líderes das 11 forças políticas. Pode ouvir aqui.

Também o governo regional do Príncipe vai a votos, concorrendo apenas duas forças políticas: a União para a Mudança e Progresso do Príncipe (UMPP), liderada pelo actual presidente, Filipe Nascimento, e a coligação Movimento Verde para o Desenvolvimento do Príncipe (MVDP) com o MLSTP/PSD, encabeçada por Nestor Umbelina.

Os cerca de 123 mil eleitores são-tomenses são, ainda, chamados a escolher os presidentes das autarquias.

Este sábado, é dia de reflexão e nenhuma actividade política é autorizada neste dia. Domingo, os cerca de 123 mil eleitores serão chamados às urnas para as eleições legislativas, autárquicas e regional.

As propostas das 11 forças políticas nas legislativas

O líder do MLSTP-PSD e primeiro-ministro cessante de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, faz um balanço positivo do seu mandato, em tempos de pandemia e crise, e diz acreditar “piamente” no voto de confiança dos são-tomenses. Depois de, em 2018, ter formado governo com a chamada “nova maioria” (MLSTP/PSD e PCD-MDFM-UDD), agora pede "maioria absoluta" aos eleitores.

Jorge Bom Jesus, Líder do MLSTP-PSD

O antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada, líder do ADI (Acção Democrática Independente), regressou ao país a 18 de Setembro, depois de uma ausência de quatro anos na sequência das legislativas de 2018, quando não conseguiu a reeleição. Patrice Trovoada aponta a recuperação de São Tomé e Príncipe como a sua “bandeira principal” e avisa que só será chefe de Governo se tiver maioria absoluta. Caso contrário, admite deixar a política.

Patrice Trovoada, Líder do ADI

O Movimento Basta quer ser uma "alternativa à bipolarização" política no país, de acordo com o seu coordenador, Salvador dos Ramos, que já foi ministro dos Negócios Estrangeiros do governo do ADI. Questionado sobre quem seria primeiro-ministro em caso de vitória, diz que a decisão será tomada pelo movimento e mostrou-se disponível para o cargo. É que o movimento integra, também, figuras como o actual presidente do Parlamento e dirigente do PCD, Delfim Neves, e o ex-secretário-geral do ADI, Levy Nazaré.

Convidado Salvador dos Ramos, Movimento Basta

Miguel Gomes, líder MDFM/UL (Movimento Democrático Força da Mudança/União Liberal) promete “fazer uma política diferente” e estar “mais próximo do povo” até porque foi padre durante anos e diz ter conhecido “de perto a realidade social” do país. Ainda que o MDFM tenha feito parte da “nova maioria” que constituiu governo na sequência das legislativas de 2018, Miguel Gomes alega que o seu partido não teve voz e que só renova alianças se forem “eficazes”.

Miguel Gomes, Líder do MDFM/UL Convidado 140922

O líder do partido UDD (União para a Democracia e Desenvolvimento), Carlos Neves, promete “criar um clima de estabilidade governativa e social” e aponta como prioridades a revisão da Constituição, a reforma da Justiça e da administração pública, a melhoria do sistema de ensino e a aposta na saúde. O UDD fazia parte da “nova maioria” (MLSTP/PSD e PCD-MDFM-UDD) que constituiu governo na sequência das legislativas de 2018 e Carlos Neves mostra-se aberto para discutir nova aliança.

Carlos Neves, Líder da UDD CONVIDADO 15092022

Elsa Garrido, líder do Movimento Social Democrata/Partido Verde de São Tomé e Príncipe (MSD-PVSTP) quer tirar São Tomé e Príncipe do “ciclo da pobreza e da dependência” através de um programa baseado no “equilíbrio entre o social, o económico e o meio ambiente”. Elsa Garrido é a única mulher na corrida à chefia do governo e diz que as listas do seu partido apostaram em mulheres que não têm medo de “desafiar os barões da política” no país.

Convidada Elsa Garrido, Partido Verde 13092022

Tomás da Vera Cruz é o líder do Movimento de União para o Desenvolvimento Amplo de São Tomé e Príncipe (MUDA-STP) e diz que o objectivo do movimento é ser o “catalisador do desenvolvimento no país”. Para isso, quer combater a “corrupção endémica” e explorar “potenciais inexplorados” de São Tomé e Príncipe.

Tomas da Vera Cruz, MUDA CONVIDADO 16092022

Nelson Carlos Carvalho é o presidente do partido Cidadãos Independentes para o Desenvolvimento de São Tomé e Príncipe (CID-STP), que apresenta como “uma alternativa” para o país. O objectivo do partido é avançar para uma “renovação política” que tem como prioridade o combate à corrupção.

Nelson Carlos Carvalho, CID-STP CONVIDADO 17092022

Levar “os filhos das roças” à Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe é o objectivo da coligação Movimento de Cidadãos Independentes/Partido Socialista/Partido da Unidade Nacional (MCI/PS-PUN). Adalberto Catambi, o porta-voz da coligação, explica que o movimento quer o “despertar da comunidade rural” e a sua presença “a níveis de decisão do país” para acabar com o “ciclo vicioso” da pobreza e melhorar as condições de vida “dos mais desfavorecidos”.

Adalberto Catambi, MCI/PS-PUN CONVIDADO 18092022

Aniceto de Sousa Penhor, líder do Partido de Todos os Santomenses (PTOS), explica que o projecto da sua formação política é fazer uma “revolução para rentabilizar” as áreas da educação e da saúde, em prioridade. O objectivo é transformar num “parente de receita” aquilo que diz ser visto como “um parente da despesa pública”.

Aniceto de Sousa Penhor, PTOS CONVIDADO 18092022

Abílio do Espírito Santo, presidente do Partido Novo, explica que, se ganhar, vai “abrir um debate público” para formar o que chama de “governo de unidade nacional” porque considera que “o povo é que tem que decidir” num país em que o maior problema, a seu ver, é a corrupção.

Abílio do Espírito Santo, Partido Novo CONVIDADO 19092022

