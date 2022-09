Antigo Presidente Miguel Trovoada espera que eleições “decorram pacificamente”

#São Tomé e Príncipe

O antigo Presidente são-tomense, Miguel Trovoada disse, esta sexta-feira, que espera que as eleições legislativas, regional e autárquicas de São Tomé e Príncipe “decorram pacificamente”. Miguel Trovoada foi recebido, esta sexta-feira, pelo actual chefe de Estado, Carlos Vila Nova, no Palácio do Povo, em São Tomé.

Publicidade Continuar a ler

A dois dias das eleições legislativas, regional e autárquicas de São Tomé e Príncipe, o antigo chefe de Estado, Miguel Trovoada, foi recebido pelo actual Presidente, Carlos Vila Nova. Em declarações aos jornalistas, Miguel Trovoada disse esperar que as eleições “decorram pacificamente” e que não haja “conflitualidade” como “nas últimas eleições legislativas e um pouco também durante as presidenciais”.

“O que aguardo agora é que as eleições, que têm lugar dentro de dois dias, decorram pacificamente, que todo o processo seja conduzido com a maior lisura e que não tenhamos casos de conflitualidade que conhecemos, nomeadamente, nas últimas eleições legislativas e um pouco também durante as presidenciais. E que nós retomemos aquela imagem de país de processo democrático exemplar - que nós tínhamos conquistado em África e não só - e que São Tomé e Príncipe, num quadro de verdadeira estabilidade, possa procurar os caminhos do entendimento que nos levam a criar condições para a promoção do desenvolvimento económico e do progresso social do povo de São Tomé e Príncipe na paz e na concórdia”, afirmou Miguel Trovoada.

Miguel Trovoada, Primeira parte

Questionado sobre o elevado número de observadores internacionais para as eleições - e a possibilidade de isso ter algo a ver com receios de incidentes - Miguel Trovoada disse, pelo contrário, que os observadores “querem vir ver bons exemplos” e transmitir o “bom exemplo” de São Tomé a outros países.

Ausente do país há dois anos, o antigo chefe de Estado admitiu ter chegado “numa altura em que há alguma efervescência política por causa das eleições” e disse que foi visitar o Presidente da República porque ainda não tinha estado pessoalmente com ele desde a sua eleição e queria transmitir-lhe a esperança que ele consiga “um clima melhor, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da situação sócio-económica do país”.

“É uma oportunidade de dizer quanto eu aprecio o exercício do mandato que ele tem estado a fazer, dizer-lhe que também estou disponível para que nós possamos trocar impressões porque eu estive nesta casa durante dez anos, colhi alguma experiência, e também dizer-lhe que eu tenho muita, muita esperança que ele consiga no exercício da sua magistratura de influência fazer com que nós possamos ter um clima melhor quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da situação sócio-económica do país”, afirmou.

Miguel Trovoada, Segunda parte

Miguel Trovoada é pai de Patrice Trovoada, o líder do ADI e candidato a primeiro-ministro nas legislativas de domingo. O antigo Presidente sublinhou que não regressou para fazer campanha até porque está “cansado de campanhas” e já tem “a voz rouca de tantas campanhas passadas”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro