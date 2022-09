#São Tomé e Príncipe

Este sábado, é dia de reflexão em São Tomé e Príncipe para as eleições legislativas, regional e autárquicas de domingo em São Tomé e Príncipe.

Como é habitual, véspera de eleições equivale a dia de reflexão e não são autorizadas actividades políticas neste dia. Este domingo, cerca de 123 mil eleitores são-tomenses são chamados às urnas para eleger 55 deputados à Assembleia Nacional, incluindo dois na diáspora que, pela primeira vez, serão eleitos pelos círculos eleitorais da Europa e da África. Os são-tomenses são, ainda, chamados a escolher os presidentes das autarquias e o governo regional do Príncipe.

O dia da votação vai ser acompanhado por cerca de 100 observadores eleitorais internacionais, nomeadamente da União Europeia, pela primeira vez e com 42 observadores, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com 21 observadores, e da Comunidade Ecómica dos Estados da África Central, com 25 observadores.

Esta manhã, depois de um encontro com observadores, o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, José Carlos Barreiros, disse que “está tudo organizado para que tudo comece à hora legal, 7 horas da manhã, e termine às 17h”. Sobre a expectativa da hora de divulgação dos resultados, José Carlos Barreiros indicou que serão conhecidos logo que terminarem os trabalhos de apuramento, incluindo de madrugada se for nessa altura que se termine a contagem.

Questionado sobre se não teme que haja contestação devido ao descontentamento de jovens que não vão poder votar por não ter havido novo recenseamento, José Carlos Barreiros sublinhou que “a situação já foi ultrapassada porque não é da culpa da Comissão Eleitoral não se poder ter feito a actualização do recenseamento”.

A chefe dos observadores europeus, Maria Manuel Leitão Marques, disse à RFI que “o processo eleitoral tem decorrido de forma calma, sem incidentes” e disse esperar “que não haja compra de consciências”. O líder da missão da CPLP, Rafael Vidal, disse não temer incidentes semelhantes aos ocorridos na sequência das legislativas de 2018 e falou em “serenidade” e “organização” no processo.

