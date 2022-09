Presidente pede aos são-tomenses para “não se divorciarem” da democracia

São Tomé e Príncipe

O Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, dirigiu, este sábado, uma mensagem à nação de apelo ao voto. Reconhecendo que “o mundo vive uma onda de descrédito na política” e que entre os são-tomenses também cresce o cepticismo. Carlos Vila Nova pediu aos cidadãos para “não se divorciarem nem abandonarem a democracia” e para não renunciarem ao direito de votar.

O chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, dirigiu hoje a tradicional mensagem à população, na véspera das eleições legislativas, regional e autárquicas. O Presidente pediu aos são-tomenses para não renunciarem ao direito de votar, mesmo que haja “uma onda de descrédito na política” e disse que o país constitui “indubitavelmente uma referência marcante no continente”.

“O mundo vive, neste momento, uma inequívoca onda de descrédito na política e na forma convencional de se fazer política. Entre nós, também, cresce o cepticismo, algo normal. O que não pode ser normal é negarmos esta realidade e não reflectirmos o que cada um deve e pode fazer melhor e diferente. Mas esta reflexão não pode ser feita à custa de nos divorciarmos e abandonarmos a democracia. Quero dizer, caras e caros são-tomenses, que felizmente vivemos num país onde podemos votar e onde podemos escolher quem nos governa. Haverá e temos certamente muitas imperfeições, mas não renunciemos do nosso direito e dever que é votar”, declarou.

Carlos Vila Nova também mencionou que “este ano, pela primeira vez, também os emigrantes na Europa e em África vão poder exercer o seu voto” e disse estar “muito satisfeito com esta novidade”, sublinhando que os emigrantes “continuam cidadãos activos que querem continuar a ter voz no futuro do seu país”.

O Presidente acrescentou, ainda, que “estas eleições acontecem numa fase económica mundial particularmente difícil, sobretudo com a guerra na Ucrânia” e agradeceu “todo o apoio” dado por “vários países e organizações internacionais”, fazendo um “agradecimento especial ao Japão, à Nigéria, a Portugal, a França, à União Europeia e às Nações Unidas".

Carlos Vila Nova terminou a mensagem com um apelo para que "a calma e a serenidade que todos demonstraram nestes dias de campanha se mantenha e continue no período pós-eleitoral” e pediu que não se deixe que as diferenças separem os são-tomenses.

Este domingo, cerca de 123 mil eleitores são chamados a eleger 55 deputados à Assembleia Nacional, incluindo dois na diáspora que, pela primeira vez, serão eleitos pelos círculos eleitorais da Europa e da África. Os são-tomenses também são chamados às urnas para as eleições autárquicas e regional do Príncipe.

