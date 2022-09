São Tomé e Príncipe conta os votos

#São Tomé e Príncipe

Em São Tomé e Príncipe, contam-se os votos das eleições legislativas, regional e autárquicas. As mesas de voto encerraram às 17 horas locais. O porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Victor Correia, declarou, ao final do dia, que as eleições decorreram “de acordo com as expectativas” e que a “afluência às urnas foi considerável” a nível nacional, mas que a nível da diáspora houve “muita abstenção”.

Ao longo do dia, a votação decorreu com normalidade, apesar de alguns atrasos na abertura, em algumas mesas de voto. A marcar o dia também ficou o boicote eleitoral, no Bairro do Hospital, na capital do país, com os habitantes a protestarem contra a falta de água. O boicote fez reagir o Presidente Carlos Vila Nova que disse que "há outras formas de protestar".

A marcar ainda estas eleições está a presença de um grande número de observadores eleitorais internacionais, mais de 100, nomeadamente 42 da União Europeia, 25 da Comunidade Económica dos Estados da África Central e 21 da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

O chefe da missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Rafael Vidal, considerou que a votação “correu acima das expectativas”. “Até onde a nossa missão pôde observar, e a nossa missão observou grandes zonas do país, inclusive na Região Autónoma do Príncipe, do ponto de vista da chefia da missão, o pleito correu acima das expectativas e entendemos que as expetativas do eleitorado foram cumpridas”, afirmou Rafael Vidal, junto a uma assembleia de voto na capital são-tomense, já após a hora oficial de fecho das urnas.

Mais de 123 mil eleitores eram chamados a votar em 309 mesas de voto, distribuídas no território nacional e na diáspora. Em São Tomé e Príncipe havia 262 mesas de votos que se somavam a mais 47 mesas da diáspora, num total de 309.

Oiça aqui a reportagem do dia eleitoral.

Na conferência de imprensa após o fecho da maior parte das mesas de voto, o porta-voz da Comissão Eleitoral Nacional, Victor Correia, declarou que as eleições decorreram “de acordo com as expectativas”, com excepção do boicote eleitoral no Bairro do Hospital, em São Tomé. De resto, não foram registados "incidentes nenhuns", sublinhou. “Espero que fechemos o processo de apuramento com chave de ouro”, declarou.

Victor Correia disse, ainda, que a “afluência às urnas foi considerável” a nível nacional, tendo havido “um fluxo bastante grande de eleitores à tarde”. Por isso, às 18h30 locais ainda havia pessoas a votar porque a lei eleitoral são-tomense dita que as mesas estão abertas até que não haja mais eleitores. A nível da diáspora houve “muita abstenção”, mas ainda não há números.

Agora, a CEN vai receber as actas que vêm do terreno para elaborar o mapa dos resultados e talvez pela "madrugada dentro" sejam divulgados esses resultados.

