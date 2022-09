São Tomé e Príncipe: Moradores do Bairro do Hospital boicotam eleições

São Tomé e Príncipe

Moradores do Bairro do Hospital, em São Tomé, bloquearam o acesso às mesas de voto.

Moradores do Bairro do Hospital, em São Tomé, bloquearam o acesso às mesas de voto. Os manifestantes reivindicam a instalação de água canalizada. Este domingo, decorrem as eleições legislativas, autárquicas e regional em São Tomé e Príncip.

Os moradores do Bairro do Hospital montaram barricadas, com um carro velho e pneus a arder, chapas de alumínio e lixo, para impediram o acesso às assembleias de voto.

“Ninguém vota hoje”, "não há voto”, “não tem água, não tem voto”, “água, água” eram as palavras de ordem. Desde a madrugada que os habitantes do Bairro do Hospital cortaram o acesso ao local de votação.

Um morador do bairro disse que o bairro tem “muitos problemas”, sendo que o principal é a falta de água canalizada, criticando que para os “gordos” existe abundância de água, todavia para “a comunidade, não tem”.

Este domingo, mais de 123 mil eleitores são chamados a votar nas eleições legislativas, regional e autárquicas de São Tomé e Príncipe. As mesas de voto estão abertas entre as 7h00 e as 17h00 locais. Mais de 100 observadores eleitorais internacionais estão no país. No total, há 309 mesas de voto, distribuídas no território nacional e na diáspora.

