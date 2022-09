São Tomé e Príncipe: Votação com normalidade apesar de alguns atrasos

São Tomé e Príncipe

A Comissão Eleitoral Nacional (CEN) de São Tomé e Príncipe garante que a votação para as eleições legislativas, autárquicas e regional está, na globalidade, “a correr bem”. Em declarações aos jornalistas, Victor Correia, porta-voz da CEN, confirmou, ainda, alguns atrasos na abertura das assembleias de voto e o boicote eleitoral no Bairro do Hospital.

Publicidade Continuar a ler

A Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe garante que a votação para as eleições legislativas, autárquicas e regional que decorrem este domingo no arquipélago, está, na globalidade, “a correr bem”. Em declarações aos jornalistas, o porta-voz da CEN, Victor Correia, confirmou alguns atrasos na abertura das Assembleias de voto e um boicote eleitoral no Bairro do Hospital.

Este domingo, mais de 123 mil eleitores são chamados a votar nas eleições legislativas, regional e autárquicas de São Tomé e Príncipe. As mesas de voto estão abertas entre as 7h00 e as 17h00 locais.

Vítor Correia assegurou que o sufrágio decorre dentro da normalidade.

“Todas as mesas de assembleia de voto abriram, com excepção de uma, que é em Água Grande, no Bairro do Hospital. Os moradores reclamam água e condicionam, por isso, a votação.” Esta assembleia de voto conta com quatro mesas de votação e 1.093 eleitores. Nesta circunscrição não haverá votação este domingo, na medida em que a lei indica que após um intervalo superior a duas horas após a abertura oficial das urnas a assembleia de voto deixa de funcionar", afirmou.

Mais de 123 mil eleitores são-tomenses são chamados às urnas para eleger 55 deputados à Assembleia Nacional, incluindo dois na diáspora que, pela primeira vez, serão eleitos pelos círculos eleitorais da Europa e da África. Os são-tomenses são, ainda, chamados a escolher os nove membros da Assembleia Regional do Príncipe e os membros das seis assembleias distritais. No total, há 309 mesas de voto, distribuídas no território nacional e na diáspora.

Dos 123.301 eleitores, 108.609 estão inscritos em São Tomé e Príncipe e 14.692 estão inscritos nos 10 países da diáspora onde os são-tomenses votam pela primeira vez nas eleições legislativas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro