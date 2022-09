Dia de votação em São Tomé e Príncipe

#São Tomé e Príncipe

Este domingo, é dia de eleições legislativas, regional e autárquicas de São Tomé e Príncipe. De acordo com a Comissão Nacional Eleitoral, globalmente a votação “está a correr bem”, apesar de alguns atrasos na abertura das mesas de voto e de um boicote ele no Bairro do Hospital, na capital, onde as pessoas montaram barricadas e dizem que ali “ninguém vota” enquanto não houver água para os habitantes. Acompanhe aqui as reportagens no terreno.

Reportagem em São Tomé

Na escola Viana da Mota, onde funciona o Instituto Superior de Educação e Comunicação, em São Tome, os membros das mesas de voto chegaram às quatro da manhã, mas tiveram de aguardar a chegada de um militar para começar a contar os boletins e verificar os materiais. Às 7 da manhã, hora oficial da abertura das urnas, ainda se contavam boletins e a fila começava a formar-se lá fora. Vinte minutos depois, Posick Santos, presidente da mesa de voto, saía à porta para selar as urnas diante dos eleitores. “Por uma questão de transparência”, sublinhou.

Reportagem dia de voto

Ana Luísa Pires chegou à escola, com o marido e a filha, às cinco da manhã e teve “o orgulho” de ser a primeira a votar. Assim, fica com o dia livre para as suas “tarefas” e pode ir à missa “rezar” para que as eleições corram bem.

A fila continuava e os eleitores esperavam a sua vez com boa disposição, entre os que admitem que existe “banho” ou compra de consciência de eleitores e os que acreditam que se vota em consciência para que o país fique melhor.

Cenário diferente viveu-se no bairro do hospital, também em São Tomé, onde os residentes fizeram um boicote e montaram barricadas. Reclamam que não têm água e dizem que ali ninguém vota até que a água chegue a todos e não apenas ao que chamou “casas dos gordos”, em referência à população com mais rendimentos.

Reportagem Boicote

Em reacção, depois de votar, o Presidente da República, Carlos Vila Nova, disse que há outras formas de protestar. “Há muitas formas de se manifestar. Interromper ou impedir que outros são-tomenses possam votar, não é uma forma de protesto, há outras formas de se protestar”, declarou aos jornalistas.

Carlos Vila Nova, Presidente de São Tomé e Príncipe

A Comissão Eleitoral Nacional (CEN) de São Tomé e Príncipe garante que a votação para as eleições legislativas, autárquicas e regional está, na globalidade, “a correr bem”. Em declarações aos jornalistas, Victor Correia, porta-voz da CEN, confirmou, ainda, alguns atrasos na abertura das assembleias de voto e o boicote eleitoral no Bairro do Hospital.

Por sua vez, depois de votar, o primeiro-ministro cessante, Jorge Bom Jesus, disse aos são-tomenses para “saírem de casa e irem votar” e declarou que “São Tomé e Príncipe tem sido um bom aluno da democracia” e quer dar “esta lição a África e ao mundo de forma geral. Jorge Bom Jesus acrescentou esperar que as eleições ocorram “de forma ordeira, calma, serena e com toda a transparência”.

Jorge Bom Jesus, Actual primeiro-ministro e cabeça de lista do MLSTP-PSD

Aquele que é apontado como o principal rival de Jorge Bom Jesus é Patrice Trovoada, candidato do ADI, que não vota neste sufrágio por estar recenseado em Portugal. Em declarações à Lusa, ele salientou que a votação está a “correr bem”.

Patrice Trovoada, candidato do ADI e ex-primeiro-ministro

Ao final da manhã, a chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia, Maria Manuel Leitão Marques, afirmou que, até às 11h, “a maior parte das mesas de voto abriram atempadamente”.

Maria Manuel Leitão Marques, chefe da missão de observação eleitoral da União Europeia

Cerca de 2.000 pessoas com deficiência puderam ir votar graças a um acordo entre as associações representantes e os taxistas, com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em colaboração com a Comissão Eleitoral Nacional, como explicou Elisabete Azevedo-Harman, Conselheira do PNUD.

“Este ano, com a cooperação das quatro associações de pessoas com deficiência em São Tomé e Príncipe – deficientes motores, cegos, surdos e mudos e os albinos – e com a cooperação da associação de taxistas, temos em todos os distritos, em cada distrito, dois taxistas” a transportar as pessoas portadoras de deficiência até aos locais de voto, disse à imprensa Elisabete Azevedo-Harman.

Na corrida às legislativas estão dez partidos e uma coligação e, durante a campanha, os analistas apontavam que é de esperar uma luta renhida entre o actual e o antigo primeiros-ministros, Jorge Bom Jesus, do MLSTP-PSD, e Patrice Trovoada, do ADI. As restantes nove formações querem quebrar a tradicional bipolarização política no país, mas, para o analista político Célsio Junqueira, dificilmente haverá grandes surpresas, a não ser do próprio eleitorado.

“Será muito difícil haver surpresas. Mas, como a nossa população, nas últimas três, quatro eleições, surpreendeu os partidos políticos por não votar mais de acordo com, digamos, influência financeira - que é o fenómeno banho - mas sim em consciência, houve partidos que foram surpreendidos. É possível que, desta vez, sejamos também surpreendidos pelo eleitorado, não pelas forças partidárias”, explicou Célsio Junqueira.

No país do “leve leve”, onde dados do Banco Mundial dizem que um terço da população vive com menos de 1,9 dólares por dia e mais de dois terços com menos de 3,2 dólares por dia, há quem diga que se não se receber dinheiro, não se vota. É a chamada compra de consciência que por aqui se chama banho.

A chefe da missão de observação da União Europeia, Maria Manuel Leitão Marques, espera que isso não aconteça e tem ecos de que é algo que tem vindo a diminuir.

“Esperemos que não haja compra de consciências, mas esse fenómeno também já nos foi relatado. Temos conhecimento desse fenómeno embora - de muitas conversas que tivemos já - ele tenha vindo a ser desvalorizado no sentido não de nos dizerem que não existe, mas de nos dizerem que ele cada vez menos influencia a decisão de voto, o que é um bom sinal de que as pessoas votam em consciência e não são compradas, que a sua consciência não está à venda”, afirmou a eurodeputada portuguesa.

Além da missão de observação da União Europeia, pela primeira vez em São Tomé e Príncipe e com 42 observadores, o processo eleitoral conta com várias outras missões, nomeadamente da Comunidade Económica dos Estados da África Central, com 25 observadores, e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com 21 observadores. No total, são cerca de cem observadores para estas eleições, um número elevado que o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, José Carlos Barreiros, descreveu como “bom” e demonstrando “algum interesse da comunidade Internacional”.

“Isso é bom porque, de certeza, portanto, despoletou algum interesse da comunidade Internacional em vir assistir e acompanhar as nossas eleições. Nós só temos de agradecer e quantos mais observadores vierem para o nosso país é melhor para a gente”, afirmou José Carlos Barreiros.

