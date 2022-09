São Tomé e Príncipe

MLSTP-PSD refuta declarações do ADI de “vitória com maioria absoluta”

Gabdulo Quaresma, vice-presidente do MLSTP-PSD, disse hoje à imprensa que o seu partido não concorda com as previsões eleitorais da da ADI nas eleições legislativas de São Tomé e Príncipe. © Carina Branco

Texto por: Carina Branco

Gabdulo Quaresma, vice-presidente do MLSTP-PSD, refutou, “qualquer tipo de manifestação ou declaração de vitória com maioria absoluta porque não há ainda dados oficiais da Comissão Eleitoral Nacional”. O director de campanha do partido liderado por Jorge Bom Jesus reagiu, assim, às declarações de Patrice Trovoada, líder do ADI, que reivindicou vitória com maioria absoluta. Gabdulo Quaresma pediu à população para “aguardar serenamente os resultados oficiais”.