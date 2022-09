Patrice Trovoada reclama maioria absoluta nas legislativas antes dos resultados da CEN

São Tomé e Príncipe

A Comissão Nacional Eleitoral ainda não se pronunciou, mas o candidato às eleições legislativas de São Tomé e Príncipe pelo partido ADI, (oposição), Patrice Trovoada, reclamou, esta manhã, vitória com maioria absoluta, com um total de 30 deputados.

"Reivindicamos a vitória nas eleições legislativas com maioria absoluta, totalizando 30 deputados, com 54,55% dos votos", declarou Patrice Trovoada, em conferência de imprensa, às 10h30 locais, antes de a Comissão Eleitoral Nacional (CEN) anunciar os resultados.

Perante dezenas de apoiantes, o candidato do ADI disse: "Com uma maioria absoluta, assumirei a função de primeiro-ministro e chefe do próximo governo".

De acordo com a projecção da ADI sobre os resultados eleitorais, com base nos editais das 309 mesas de voto no território nacional e na diáspora, o partido conquistou oito mandatos no distrito de Água Grande, seis deputados em Mé-Zochi, quatro em Cantagalo, três em Lobata, três em Lembá, um em Caué e três na Região Autónoma do Príncipe.

Na diáspora, onde 10 países da Europa, incluindo Portugal, e de África elegeram pela primeira vez dois deputados, o ADI também diz ter ganhado nos dois círculos.

“Esta vitória com maioria absoluta não é só uma alegria para nós, é também uma grande responsabilidade porque não só ela traduz a confiança das populações no ADI, mas a análise global e detalhada que nós fizemos nos diz que o país, e particularmente as zonas mais pobres, reclamam uma solução”, afirmou, ainda, Patrice Trovoada.

“A nossa intenção, depois destas eleições, é desanuviar o clima e criar um melhor clima de relacionamento político do país, mais consensual, para podermos resolver os problemas” de São Tomé e Príncipe, declarou.

Aguarda-se a divulgação dos resultados preliminares da CEN que ainda não se pronunciou.

Nas legislativas são eleitos 55 deputados à Assembleia Nacional.

Patrice Trovoada regressou ao país no domingo passado, ao fim de quase quatro anos de ausência, após ter saído de São Tomé e Príncipe na sequência das eleições legislativas de 2018, quando não formou governo perante uma coligação pós-eleitoral entre MLSTP/PSD e PCD/UDD/MDFM.

