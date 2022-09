CPLP pede "paciência" com processo eleitoral em São Tomé e Príncipe

#São Tomé e Príncipe

Rafael Vidal, chefe da missão de observação eleitoral da CPLP às eleições legislativas, regional e autárquicas de São Tomé e Príncipe, afirmou, esta terça-feira, que a divulgação dos resultados provisórios oficiais está “dentro dos prazos legais”. Rafael Vidal pediu à população, à imprensa e aos analistas para terem “paciência” e para aguardarem que “os resultados sejam divulgados dentro dos trabalhos que estão sendo executados internamente”.

A missão de observação eleitoral da CPLP às eleições legislativas, regional e autárquicas de 25 de Setembro em São Tomé e Príncipe apresentou, esta terça-feira, a sua declaração preliminar da observação eleitoral. Rafael Vidal, líder da missão, falou em “novo ladrilho no fortalecimento da democracia” no país. Questionado sobre a espera na divulgação dos mandatos atribuídos a cada partido nas eleições legislativas, Rafael Vidal disse que tudo ocorre “dentro dos prazos legais”.

Questionado sobre se a apresentação dos resultados provisórios oficiais pela Comissão Eleitoral Nacional cumpriu a lei, Rafael Vidal disse que “a missão entende que a divulgação e contagem ocorreu dentro dos prazos legais da lei de São Tomé e Príncipe”. Sobre alguma agitação social provocada pela não divulgação dos mandatos atribuídos a cada partido nas eleições legislativas, Rafael Vidal respondeu que “faz parte da democracia”.

A posição diverge da assumida pelos observadores da União Europeia. Maria Manuel Leitão Marques, líder da missão de observação europeia, declarou, esta terça-feira, que espera que a Comissão Eleitoral Nacional “torne públicos os resultados por distrito” porque “é desses resultados que depende a distribuição de mandatos da futura Assembleia Nacional”.

Rafael Vidal disse que “a missão não entende que a divulgação dos resultados eleitorais descumpre a norma eleitoral de São Tomé e Príncipe”.

“Até ao momento, o que eu posso dizer é que a missão de observação eleitoral se deve ater aos ritos, procedimentos normais eleitorais do país, à observação de eventuais desvios ou possíveis melhorias que possam ser compartilhadas com as autoridades também do Príncipe em relação à divulgação dos resultados”, afirmou.

Rafael Vidal acrescentou que a missão de observadores da CPLP “entende que a população de São Tomé e Príncipe e os media, a imprensa, os analistas, devem ter paciência com esse processo, confiar nas autoridades da Comissão Eleitoral Nacional e aguardar que os resultados sejam divulgados dentro dos trabalhos que estão sendo executados internamente”.

“Nós entendemos que sim, que a comissão eleitoral não está descumprindo a lei do país. Ainda aguarda a contagem dos votos nos distritos. Não existe, até onde seja do nosso conhecimento, na lei eleitoral de São Tomé e Príncipe, algum dispositivo que obrigue ou determine explicitamente que a divulgação dos resultados provisórios deva ocorrer antes da conclusão da contagem dos distritos. Se a comissão entende que deve aguardar a contagem final para a divulgação dos resultados finais, está na sua soberania de assim o fazer”, referiu.

O líder da missão de observação eleitoral da CPLP reiterou que “a missão entende que os prazos ainda estão sendo cumpridos” porque a Comissão Eleitoral Nacional “está fazendo a apuração para a eventual divulgação dos resultados provisórios e aguarda também a contagem dos votos nos distritos que está sendo ainda executada”.

“Entendemos que, muitas vezes, a pressa é inimiga da perfeição, portanto, nós confiamos no trabalho da Comissão Eleitoral e aguardamos que esses resultados sejam divulgados. A missão entende que o processo de apuração, de divulgação dos resultados provisórios e de contagem dos votos nos distritos ocorre dentro dos prazos legais da lei de São Tomé e Príncipe. Não seria demais lembrar que não é necessariamente um padrão ou uma praxe a divulgação de resultados eleitorais em menos de 24 horas ou 48 horas. Tivemos recentemente as eleições em Angola, que levaram cinco dias para o resultado oficial ser divulgado dentro da lei angolana e isso não gerou nenhum tipo de inquietação. Mesmo em outros países com melhores condições financeiras, recursos técnicos e pessoal, a divulgação de resultados não sai em menos de três, quatro, cinco dias”, declarou.

