Patrice Trovoada pede aos são-tomenses para terem calma

O líder da ADI e candidato a primeiro-ministro apelou esta terça-feira, 27 de Setembro, aos são-tomenses para aguardarem os resultados com calma. Patrice Trovoada disse ainda que a decisão da Comissão Eleitoral Nacional não publicar os resultados provisórios das eleições pode provocar instabilidade no país.

O líder da ADI e candidato a primeiro-ministro mostrou-se hoje preocupado com o atraso da Comissão Eleitoral Nacional Eleitoral publicar os resultados provisórios, sublinhando que esta atitude pode provocar instabilidade no país.

“Quase 48 horas depois do fecho das urnas, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, José Carlos Barreiros, nega-se a anunciar os resultados provisórios. Essa atitude tem causado muita inquietação, muita revolta e pode conduzir o país a um estado de instabilidade política e social”, referiu.

Patrice Trovoada pediu ainda à comunidade internacional e aos são-tomenses para “usarem de todas as influências para levarem o presidente da Comissão Eleitoral Nacional a respeitar lei”.

“Eu alerto a comunidade internacional e todos os são-tomenses, que estão interessados no estado de direito democrático, na paz social e no respeito escrupuloso da vontade do povo em democracia, para estarem atentos e para usarem de todas as influências para levarem o presidente da Comissão nacional Eleitoral a respeitar lei”, instou.

“Eu peço a todos e particularmente aos militantes da ADI para conservarem a calma, a serenidade e para não deixarem de respeitar a lei”, sublinhou.

Esta segunda-feira, a Comissão Eleitoral Nacional divulgou os resultados preliminares, limitando-se a dar o número total de votos obtidos por cada partido, uma decisão contestada por Patrice Trovoada.

“A ADI, no entender da Comissão Eleitoral Nacional, tem 29 deputados, ou seja, maioria absoluta. O MPLST-PSD tem 18, Movimento Caué 6 deputados e o Movimento Basta tem 2. Cabe unicamente ao presidente da Comissão Eleitoral Nacional anunciar esses resultados”, defendeu.

No entanto, José Carlos Barreiros disse ontem que “o Tribunal Constitucional fará a distribuição dos mandatos”, sublinhando que “a Comissão Eleitoral Nacional não faz apuramento de resultados eleitorais”, mas sim “a projeção dos resultados obtidos nas eleições que se realizam no país”.

De referir que a abstenção foi de 34,33%. Os resultados provisórios oficiais das eleições autárquicas e regional do Príncipe não foram, até ao momento, apresentados.

