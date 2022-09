Primeiro-ministro são-tomense refere “irregularidades” e exorta contra “discursos incendiários”

são Tomé e Príncipe

O actual primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe disse, esta quarta-feira, que os apuramentos distritais das eleições legislativas ainda estão em curso e que foram detectadas algumas “irregularidades”. Jorge Bom Jesus apelou aos dirigentes e militantes dos partidos políticos para se absterem de “discursos incendiários” e avisou que os “meios de segurança e ordem interna serão activados para evitar qualquer tentativa de instalação do caos no país”.

Publicidade Continuar a ler

Numa declaração ao país, no Palácio do Governo, o actual primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, começou por “agradecer o povo de São Tomé e Príncipe pela forma ordeira e pacífica como decorreram estas eleições autárquicas, regionais e legislativas no nosso país, cumprindo a tradição democrática, reinante há mais de 30 anos, de democracia plural, com escrutínio universal, directo e secreto”.

Jorge Bom Jesus também agradeceu o apoio da comunidade internacional na realização das eleições de domingo e a “presença massiva dos seus observadores”.

Depois, o chefe de Governo pediu à população e aos partidos políticos para se manterem “calmos e serenos” a aguardarem a divulgação dos resultados oficiais.

“Exorto a população em geral, os amantes da paz e os partidos políticos em particular, para se manterem calmos e serenos, aguardando a divulgação dos resultados oficiais, pelas autoridades competentes e instituições de direito, nomeadamente, a Comissão Eleitoral Nacional e os tribunais”, afirmou.

Jorge Bom Jesus precisou que “os apuramentos distritais estão em curso e, segundo a CEN, foram detectadas algumas irregularidades tais como urnas violadas, nalguns casos, ausência das actas, noutros casos, discrepâncias entre número de votantes na mesma mesa da assembleia de voto entre autarquias e legislativa, entre outros”.

Por isso, o primeiro-ministro disse que “a prudência aconselha que estes dados sejam verificados e clarificados em instância própria” e sublinhou que “num Estado de Direito ninguém está acima da lei e nenhum cidadão ou partido político deve pretender substituir as instituições do Estado”.

“Apelo aos dirigentes ou militantes dos partidos políticos, com responsabilidades acrescidas, para se absterem de discursos incendiários, declarações levianas e especulativas ou expressões intimidatórias e ameaçadoras”, declarou.

Jorge Bom Jesus avisou que os meios de segurança poderão ser usados se for necessário: “Importa informar que o Governo não fugirá às suas responsabilidades e que a autoridade do Estado não será colocada em causa. Os meios de segurança e ordem interna serão activados para evitar qualquer tentativa de instalação do caos no país e, também, para garantir a paz social, a coesão nacional e a protecção das pessoas, bens e instituições públicas.”

A Comissão Eleitoral Nacional (CEN) anunciou na segunda-feira à noite que o ADI foi o partido mais votado nas legislativas de domingo, com 36.549 votos, seguido do MLSTP/PSD, do primeiro-ministro cessante Jorge Bom Jesus, com 25.531 votos. O movimento Basta teve 6.874 votos, enquanto o movimento de Caué, obteve 5.120 votos. A CEN não anunciou os resultados distritais provisórios para a distribuição de mandatos e remeteu esse trabalho para o Tribunal Constitucional.

O líder do ADI, Patrice Trovoada, reivindicou, na segunda-feira, maioria absoluta com 30 mandatos. Na terça-feira, o ADI também publicou, no Facebook, resultados provisórios oficiais que diz terem sido recolhidos pelo seu representante na CEN e que continham os mandatos e resultados distritais. Esses resultados dariam maioria absoluta ao ADI, com 29 dos 55 mandatos da Assembleia Nacional, enquanto o MLSTP/PSD, actualmente no poder, conseguiria 18 eleitos.

Nesta terça-feira à noite, o primeiro-ministro português, António Costa, já se pronunciou e felicitou o ADI e o seu presidente pela vitória eleitoral, elogiando o povo são-tomense pela "maturidade política" demonstrada nas eleições.

Também o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, felicitou ontem Patrice Trovoada e o partido ADI pela vitória nas legislativas, que descreveu como “livres”.

O governo da Guiné-Bissau, através do ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades, felicitou também o povo são-tomense pela realização de eleições legislativas que descreveu como "livres e transparentes", assim como o ADI pela vitória.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro