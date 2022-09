São Tomé e Príncipe

Resultados das eleições legislativas em São Tomé e Príncipe conhecidos para semana

Carlos Vila Nova, Presidente de São Tomé e Príncipe. Escola Viana da Mota, São Tomé. 25 de Setembro. © RFI/Carina Branco

Texto por: Maximino Carlos 1 min

O suspense é grande em São Tomé e Príncipe quanto ao anúncio dos mandatos obtidos pelas 11 forças políticas que disputaram as eleições legislativas de domingo passado. O Tribunal Constitucional deverá, no prazo de uma semana a partir de amanhã avançar com esses dados, por ora a ADI reivindica vitória com maioria absoluta e a Comissão eleitoral nacional voltou a divulgar, nesta quarta-feira, novos resultados parciais.